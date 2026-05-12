Росія почала полювання на житлові будинки новими дронами: удари стали ще небезпечнішими

Російські війська почали активно використовувати нові ударні дрони BM-35 та BM-70 для атак по житлових кварталах українських міст. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Американські аналітики аналізують заяву радника Міністерства оборони України з технологій та експерта у сфері РЕБ та безпілотників Сергія "Флеша" Бескрестнова.

За його словами, нові безпілотники застосовуються проти великих стаціонарних об'єктів – зокрема, житлових будинків у Сумах, Краматорську та інших містах. Причина полягає в технічних проблемах самих російських систем: на низькій висоті дрони втрачають зв'язок з операторами і стають фактично некерованими при спробах атакувати цілі, що рухаються.

Бескрестнов зазначив, що біля землі BM-дрони розвивають швидкість до 200 кілометрів на годину, після чого керування ними стає вкрай нестабільним. Саме тому окупанти вибирають для ударів великі об'єкти, які неможливо "похилити".

Особливу тривогу викликає нова тактика управління безпілотниками. За даними експерта, російські розрахунки розміщують станції управління на дахах багатоповерхівок щонайменше за 15 кілометрів від лінії фронту. Це дозволяє дронам глибше заходити в український повітряний простір та ускладнює їхнє придушення.

Ще однією проблемою стає нестача України систем радіоелектронної боротьби, здатних ефективно придушувати аналогові відеоканали нових БПЛА. Існуючі засоби РЕБ не завжди можуть заглушити сигнал на великих відстанях, а спрямовані комплекси втрачають ефективність на дистанції в десятки кілометрів.

В Інституті вивчення війни зазначають, що перші повідомлення про застосування BM-70 з'явилися лише 10 травня, проте вже зараз експерти попереджають: Росія намагається створити нову модель повітряного терору проти українських міст.

