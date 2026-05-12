Паніка в окупантів: куди вже дісталися українські дрони

Російські військові блогери заявили про різке погіршення ситуації навколо окупованого Маріуполя через активність українських ударних дронів. Приводом для паніки стали кадри роботи українських безпілотників Hornet над трасою Маріуполь – Донецьк, де атакували російські бензовози та військові колони. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

За даними аналітиків, Україна поступово переносить повітряне полювання на російську логістику далеко за межі лінії фронту. Особливу тривогу росіян викликає той факт, що безпілотники вільно діють над дорогами, які раніше вважалися безпечним тилом.

Один із російських військкорів визнав, що ситуація починає нагадувати хаос на трасі Горлівка – Донецьк, де українські FPV-дрони практично паралізували військові перевезення та навіть цивільний рух. За його словами, ще у 2024–2025 роках ці маршрути були відносно безпечними, незважаючи на близькість фронту, проте тепер українські БПЛА здатні вражати цілі на відстані понад 35 кілометрів.

Додаткову загрозу для Росії створюють дрони зі Starlink-зв'язком. Російські блогери скаржаться, що системи радіоелектронної боротьби майже марні проти таких апаратів, особливо якщо безпілотник встиг автоматично захопити мету.

Найбільший страх у російських джерел викликає перспектива повної автоматизації українських дронів уже найближчими місяцями. У такому разі, визнають самі росіяни, удари трасами у бік Криму можуть стати постійними.

Особливе занепокоєння викликає траса Маріуполь – Бердянськ – Мелітополь, яка є ключовою артерією постачання російських військ на півдні. Аналітики вважають, що Україна поступово створює умови для масштабного зриву логістики армії РФ в окупованому Приазов'ї та Криму.

