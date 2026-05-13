ВСУ наращивают дальнобойные возможности: эксперты раскрыли основные цели

Президент Украины Владимир Зеленский 12 мая заявил, что Силы обороны ночью нанесли успешный удар по объектам российской газовой промышленности, расположенным в регионе Оренбурга – более, чем в 1500 км от границы. О чем говорят участившиеся дальнобойные удары Украины по РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Наши дальнобойные ударные возможности наращиваются

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко заявил в эфире общенационального телемарафона, что украинские защитники в настоящее время реализуют две стратегические цели по наращиванию дальнобойных ударов в глубоком тылу РФ. Также украинские защитники перехватывают инициативу на фронте.

Эксперт отметил, что эффективность украинских ударов по территории России растет, в том числе дальность этих ударов.

По его словам, об этом сейчас отмечают международные СМИ и аналитики Института изучения войны, появились публикации о том, что Украина перехватывает инициативу, в том числе и на фронте. Именно этого требует главком Александр Сырский, чтобы воины владели инициативой и перехватывали ее там, где это можно сделать.

"И можно констатировать, что наши дальнобойные ударные возможности наращиваются. Они сейчас концентрируются на двух крупных стратегических целях. Первая – это объекты военной промышленности, и особенно те, которые задействованы в производстве компонентов для ракет и дронов. Это для нас чрезвычайно важно. Мы понимаем, что сейчас важно не только усиление ПВО, но и ослабление способности врага наносить удары по нашей территории. И второе – это объекты нефтяной промышленности, экспорта нефти и транспортировки нефти по территории России", – подчеркнул Мусиенко.

В этой связи эксперт отмечает, что, учитывая нежелание России соблюдать режим тишины и ее подготовку к следующим масштабным ракетно-дроновым атакам уже в ближайшее время, эти удары не останутся без ответа.

"Мы будем проводить, можно сказать, воздушную наступательную кампанию по военным объектам России. И видим, что в этом есть успехи и достижения", – добавил Мусиенко.

Дальнобойные удары Украины по российским тылам регулярно осуществляются с августа 2025 года

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил, что самой эффективной стратегией для Украины сейчас является системное уничтожение ресурсов и логистики противника.

По словам эксперта, сейчас война между Россией и Украиной в тупике. Однако по мнению военного эксперта, такая ситуация больше выгодна именно Украине, ведь главная задача обороняющейся стороны, – истощать и ликвидировать силы врага непосредственно на линии боевого соприкосновения.

Свитан говорит, что дальнобойные удары Украины по российским тылам регулярно осуществляются с августа 2025 года. По его оценке, Украина уже имеет достаточно дронов и других средств поражения, чтобы постепенно парализовать значительную часть российской экономической инфраструктуры, особенно в европейской части страны.

"Это может запустить внутренние процессы дестабилизации в самой России, ведь Кремль рискует потерять финансовые ресурсы для удержания регионов под своим контролем", – сказал военный эксперт.

Свитан подчеркнул, кроме стратегических ударов, украинские силы в последние месяцы активно работают и по оперативным тылам противника – на расстоянии от 20 до 200 километров от фронта. Речь идет о поражении складов, логистических маршрутов, пунктов управления и резервов врага.

