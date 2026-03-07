ЗСУ наносять контрудар: російська оборона тріщить, Україна повернула сотні кілометрів

Українські сили продовжують відтісняти російські війська на півдні країни та поступово звільняти території на Запорізькому напрямку. За оцінками американського аналітичного центру Інституту вивчення війни (ISW), з початку 2026 року ЗСУ повернули під контроль близько 244 квадратних кілометрів у районах Гуляйполя та Олександрівки. Водночас російські війська за цей же період змогли захопити лише 115 квадратних кілометрів.

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

Аналітики зазначають, що реальні успіхи України можуть бути навіть більшими, оскільки методологія картографування ISW часто відстає від подій на полі бою.

За наявними геолокаційними матеріалами та повідомленнями військових спостерігачів, українські підрозділи просунулися на південь від річки Вовча – у районах на південний захід, південь і південний схід від Олександрівки. Також ЗСУ мають успіхи на захід від річки Гайчур – на північ від Гуляйполя.

Військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що українські сили змогли закріпитися у Терновому, частково витіснили російські підрозділи з Березового та просунулися до центральної частини Новомиколаївки. Крім того, ЗСУ зайшли в Новогригорівку та Солонке.

За його словами, українські підрозділи також очистили від російських військ території на захід від річки Гайчур, імовірно звільнивши Тернувате та Косівцеве. Водночас заяви Росії про нібито захоплення Різдвянки аналітики називають неправдивими.

Експерти ISW вважають, що українському наступу сприяли проблеми зі зв’язком у російських військ та слабкість їхніх оборонних рубежів. Зокрема, на початку лютого було заблоковано використання системи Starlink російськими підрозділами, що суттєво порушило їхню координацію.

Контратаки ЗСУ змусили російське командування перекидати оперативні резерви на цю ділянку фронту. Це може зірвати підготовку Москви до можливого наступу в напрямку Оріхова або навіть Запоріжжя у 2026 році.

