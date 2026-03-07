logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією ЗСУ наносять контрудар: російська оборона тріщить, Україна повернула сотні кілометрів
commentss НОВИНИ Всі новини

ЗСУ наносять контрудар: російська оборона тріщить, Україна повернула сотні кілометрів

Аналітики ISW повідомляють про серйозні успіхи українських сил біля Гуляйполя та Олександрівки - російські війська змушені кидати резерви

7 березня 2026, 09:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Українські сили продовжують відтісняти російські війська на півдні країни та поступово звільняти території на Запорізькому напрямку. За оцінками американського аналітичного центру Інституту вивчення війни (ISW), з початку 2026 року ЗСУ повернули під контроль близько 244 квадратних кілометрів у районах Гуляйполя та Олександрівки. Водночас російські війська за цей же період змогли захопити лише 115 квадратних кілометрів.

ЗСУ наносять контрудар: російська оборона тріщить, Україна повернула сотні кілометрів

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

Аналітики зазначають, що реальні успіхи України можуть бути навіть більшими, оскільки методологія картографування ISW часто відстає від подій на полі бою.

За наявними геолокаційними матеріалами та повідомленнями військових спостерігачів, українські підрозділи просунулися на південь від річки Вовча – у районах на південний захід, південь і південний схід від Олександрівки. Також ЗСУ мають успіхи на захід від річки Гайчур – на північ від Гуляйполя.

Військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що українські сили змогли закріпитися у Терновому, частково витіснили російські підрозділи з Березового та просунулися до центральної частини Новомиколаївки. Крім того, ЗСУ зайшли в Новогригорівку та Солонке.

За його словами, українські підрозділи також очистили від російських військ території на захід від річки Гайчур, імовірно звільнивши Тернувате та Косівцеве. Водночас заяви Росії про нібито захоплення Різдвянки аналітики називають неправдивими.

Експерти ISW вважають, що українському наступу сприяли проблеми зі зв’язком у російських військ та слабкість їхніх оборонних рубежів. Зокрема, на початку лютого було заблоковано використання системи Starlink російськими підрозділами, що суттєво порушило їхню координацію.

Контратаки ЗСУ змусили російське командування перекидати оперативні резерви на цю ділянку фронту. Це може зірвати підготовку Москви до можливого наступу в напрямку Оріхова або навіть Запоріжжя у 2026 році.

Читайте також на порталі "Коментарі" — росіяни викрали 19 людей із прикордонного села на Сумщині: в Україні відреагували.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-march-6-2026/
Теги:

Новини

Всі новини