Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росіяни викрали 19 людей із прикордонного села на Сумщині: в Україні відреагували
Росіяни викрали 19 людей із прикордонного села на Сумщині: в Україні відреагували

Омбудсмен України Дмитро Лубінець повідомив, що вже надіслав запит російській стороні для прояснення ситуації

6 березня 2026, 13:12
Кравцев Сергей

Російські окупаційні війська, ймовірно, викрали та вивезли до РФ 19 жителів прикордонного села Сопич Есманьської громади на Сумщині. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомив Омбудсмен України Дмитро Лубінець. 

Росіяни викрали 19 людей із прикордонного села на Сумщині: в Україні відреагували

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

"Росіяни, ймовірно, викрали та вивезли жителів села Сопич Есманьської громади на Сумщині. Йдеться про 19 громадян України. За інформацією, з ними спочатку зник зв’язок, а згодом їхні інтерв’ю з’явилися на російському каналі", — зазначив посадовець.

Він наголосив, що такі дії є явним порушенням міжнародного гуманітарного права – примусова депортація цивільного населення та грубе нехтування законами і звичаями війни.

Дмитро Лубінець наголосив, що він вже невідкладно звернувся до уповноваженої з прав людини в Російській Федерації з вимогою організувати термінове відвідування громадян України. Київ просить Москву повідомити про стан їхнього здоров’я та умови утримання, а головне – забезпечити їхнє швидке повернення додому.

Раніше місцеве видання Кордон.Медіа повідомило про вивезення до РФ 19 жителів із села Сопич. Зазначалось, що останніми роками у Сопичі було близько 300 жителів, але поступово вони виїздили із прикордонного села. Дев’ятнадцятеро, попри всі ризики, залишилися. Про те, що з ними був втрачений зв’язок, підтвердив голова громади Сергій Мінаков.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські терористичні війська продовжують страти українських військовополонених та систематичні злочини проти мирного населення. Про це йдеться у новому аналізі Institute for the Study of War. За даними українського омбудсмена Дмитра Лубинця, а також виходячи зі статистики Організації Об'єднаних Націй, до кінця 2025 року Росія стратила щонайменше 337 українських військовополонених. При цьому понад 95% українських військових, які опинилися в російському полоні, зазнавали тортур і жорстокого поводження.




