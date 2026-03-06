Россияне похитили 19 человек из приграничного села Сумской области: в Украине отреагировали

Российские оккупационные войска, по всей вероятности, похитили и вывезли в РФ 19 жителей приграничного села Сопич Эсманьской общины на Сумщине. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Россияне, вероятно, похитили и вывезли жителей села Сопич Эсманьской громады на Сумщине. Речь идет о 19 гражданах Украины. По информации, с ними сначала исчезла связь, а впоследствии их интервью появились на российском канале", — отметил чиновник.

Он отметил, что такие действия являются явным нарушением международного гуманитарного права – принудительная депортация гражданского населения и грубое пренебрежение законами и обычаями войны.

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что он уже безотлагательно обратился к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации с требованием организовать срочное посещение граждан Украины. Киев просит Москву сообщить о состоянии их здоровья и условиях содержания, а главное – обеспечить их скорейшее возвращение домой.

Ранее местное издание Кордон.Медиа сообщило о вывозе в РФ 19 жителей из села Сопич. Отмечалось, что за последние годы в Сопиче было около 300 жителей, но постепенно они выезжали из приграничного села. Девятнадцать, несмотря на все риски, остались. О том, что с ними была потеряна связь, подтвердил глава общества Сергей Минаков.

