ВСУ наносят контрудар: российская оборона трещит, Украина вернула сотни километров

Украинские силы продолжают оттеснять российские войска на юге страны и постепенно освобождать территории в Запорожском направлении. По оценкам американского аналитического центра Института изучения войны (ISW), с начала 2026 года ВСУ вернули под контроль около 244 квадратных километров в районах Гуляйполя и Александровки. В то же время, российские войска за этот же период смогли захватить лишь 115 квадратных километров.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что реальные успехи Украины могут быть даже больше, поскольку методология картографирования ISW часто отстает от событий на поле боя.

По имеющимся геолокационным материалам и сообщениям военных наблюдателей, украинские подразделения продвинулись к югу от реки Волча – в районах к юго-западу, югу и юго-востоку от Александровки. Также ВСУ имеют успехи к западу от реки Гайчур – к северу от Гуляйполя.

Военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что украинские силы смогли закрепиться в Терново, частично вытеснили российские подразделения из Березового и продвинулись в центральную часть Новониколаевки. Кроме того, ВСУ зашли в Новогригорьевку и Солонку.

По его словам, украинские подразделения также очистили от российских войск территории к западу от реки Гайчур, предположительно освободив Терноватое и Косовцево. В то же время заявления России о якобы захвате Рождественской аналитики называют ложными.

Эксперты ISW считают, что украинскому наступлению способствовали проблемы со связью у российских войск и слабость их оборонительных рубежей. В частности, в начале февраля было заблокировано использование системы Starlink российскими подразделениями, что существенно нарушило их координацию.

Контратаки ВСУ заставили российское командование опрокидывать оперативные резервы на этот участок фронта. Это может сорвать подготовку Москвы к возможному наступлению в направлении Орехова или даже Запорожья в 2026 году.

