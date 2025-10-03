logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією ЗСУ можуть вийти із важливого міста: чи є загроза
commentss НОВИНИ Всі новини

ЗСУ можуть вийти із важливого міста: чи є загроза

Олексій Гетьман нагадав, що на захід від Куп’янська теж є українські війська.

3 жовтня 2025, 21:25
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Наразі лінія фронту в Україні залишається стабільною, армія країни-агресора Росії не демонструє швидкого просування. Водночас існує ймовірність, що Збройним силам України доведеться залишити Куп’янськ. Про це заявив ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман в ефірі Київ24.

ЗСУ можуть вийти із важливого міста: чи є загроза

Наступ РФ на Куп'янськ (фото з відкритих джерел)

Він зазначив, що має "погані відчуття" щодо ситуації у Куп’янську, де українським оборонцям може бути складно втримати позиції.

"Там уже тривають бойові дії безпосередньо в межах міста. Мені здається, що нас очікує певна небезпека. Можливо, навіть доведеться вийти з цього міста. Можливо", – наголосив експерт.

Гетьман підкреслив, що навіть у випадку відходу українських військ із Куп’янська це не означатиме "відкриття воріт" для подальшого просування російських сил.

"На захід від Куп’янська також знаходяться наші війська. Там є позиції, які ми маємо займати, уже зведені фортифікації", – пояснив він.

За його словами, з точки зору загальної ситуації, лінія фронту зберігає стабільність.

"Хоча в окремих місцях є просування (росіян, – ред.), але це не означає, що вона нестабільна. Вона стабільна", – підсумував військовий експерт.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Чутки про зменшення бойових можливостей зенітно-ракетних комплексів Patriot виглядають малопереконливо. Таку думку в ефірі Радіо НВ висловив військовий експерт і головний редактор Defense Express Олег Катков.

 Коментуючи публікації західних ЗМІ, в яких ідеться про нібито оновлення балістичних ракет "Іскандер-М", що дозволяє їм обходити українську протиракетну оборону, Катков наголосив: подібна інформація з'являється регулярно, проте рідко містить конкретні технічні деталі.

За його словами, подібні повідомлення не є новими — ще у 2022 році російські ракети скидали теплові пастки. Ймовірно, РФ і справді здійснила певні адаптації, зокрема щодо маневрування "Кинджалів" або "Іскандерів". Але навіть базові версії "Іскандера" вже здатні змінювати траєкторію на завершальному етапі польоту, додав експерт.
 



