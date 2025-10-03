ЗСУ можуть вийти із важливого міста: чи є загроза

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Наразі лінія фронту в Україні залишається стабільною, армія країни-агресора Росії не демонструє швидкого просування. Водночас існує ймовірність, що Збройним силам України доведеться залишити Куп’янськ. Про це заявив ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман в ефірі Київ24.
Наступ РФ на Куп'янськ (фото з відкритих джерел)
Він зазначив, що має "погані відчуття" щодо ситуації у Куп’янську, де українським оборонцям може бути складно втримати позиції.
Гетьман підкреслив, що навіть у випадку відходу українських військ із Куп’янська це не означатиме "відкриття воріт" для подальшого просування російських сил.
За його словами, з точки зору загальної ситуації, лінія фронту зберігає стабільність.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Чутки про зменшення бойових можливостей зенітно-ракетних комплексів Patriot виглядають малопереконливо. Таку думку в ефірі Радіо НВ висловив військовий експерт і головний редактор Defense Express Олег Катков.Коментуючи публікації західних ЗМІ, в яких ідеться про нібито оновлення балістичних ракет "Іскандер-М", що дозволяє їм обходити українську протиракетну оборону, Катков наголосив: подібна інформація з'являється регулярно, проте рідко містить конкретні технічні деталі.
За його словами, подібні повідомлення не є новими — ще у 2022 році російські ракети скидали теплові пастки. Ймовірно, РФ і справді здійснила певні адаптації, зокрема щодо маневрування "Кинджалів" або "Іскандерів". Але навіть базові версії "Іскандера" вже здатні змінювати траєкторію на завершальному етапі польоту, додав експерт.