ВСУ могут выйти из важного города: есть ли угроза

Пока линия фронта в Украине остается стабильной, армия страны-агрессора России не демонстрирует быстрого продвижения. В то же время, существует вероятность, что Вооруженным силам Украины придется покинуть Купянск. Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире Киев24.

Наступление РФ на Купянск (фото из открытых источников)

Он отметил, что испытывает "плохие ощущения" относительно ситуации в Купянске, где украинским защитникам может быть сложно удержать позиции.

"Там уже продолжаются боевые действия непосредственно в черте города. Мне кажется, что нас ожидает определенная опасность. Может быть, даже придется выйти из этого города. Возможно", – подчеркнул эксперт.

Гетман подчеркнул, что даже в случае ухода украинских войск из Купянска это не означает "открытие ворот" для дальнейшего продвижения российских сил.

"К западу от Купянска также находятся наши войска. Там есть позиции, которые мы должны занимать, уже построены фортификации", – пояснил он.

По его словам, с точки зрения общей ситуации, линия фронта сохраняет стабильность.

"Хотя в отдельных местах есть продвижение (россиян, – ред.), но это не значит, что оно нестабильно. Она стабильна", – подытожил военный эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Слухи об уменьшении боевых возможностей зенитно-ракетных комплексов Patriot выглядят малоубедительно. Такое мнение в эфире Радио НВ высказал военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков.

Комментируя публикации западных СМИ, в которых речь идет о якобы обновлении баллистических ракет "Искандер-М", позволяющей им обходить украинскую противоракетную оборону, Катков подчеркнул: подобная информация появляется регулярно, однако редко содержит конкретные технические детали.

По его словам, подобные сообщения не являются новыми — еще в 2022 году российские ракеты сбрасывали тепловые ловушки. Вероятно, РФ действительно осуществила определенные адаптации, в частности, относительно маневрирования "Кинжалов" или "Искандеров". Но даже базовые версии Искандера уже способны менять траекторию на завершающем этапе полета, добавил эксперт.

