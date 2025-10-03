ВСУ могут выйти из важного города: есть ли угроза

Рубрики
Лиля Воробьева
Пока линия фронта в Украине остается стабильной, армия страны-агрессора России не демонстрирует быстрого продвижения. В то же время, существует вероятность, что Вооруженным силам Украины придется покинуть Купянск. Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире Киев24.
Наступление РФ на Купянск (фото из открытых источников)
Он отметил, что испытывает "плохие ощущения" относительно ситуации в Купянске, где украинским защитникам может быть сложно удержать позиции.
Гетман подчеркнул, что даже в случае ухода украинских войск из Купянска это не означает "открытие ворот" для дальнейшего продвижения российских сил.
По его словам, с точки зрения общей ситуации, линия фронта сохраняет стабильность.
Слухи об уменьшении боевых возможностей зенитно-ракетных комплексов Patriot выглядят малоубедительно. Такое мнение в эфире Радио НВ высказал военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков.Комментируя публикации западных СМИ, в которых речь идет о якобы обновлении баллистических ракет "Искандер-М", позволяющей им обходить украинскую противоракетную оборону, Катков подчеркнул: подобная информация появляется регулярно, однако редко содержит конкретные технические детали.
По его словам, подобные сообщения не являются новыми — еще в 2022 году российские ракеты сбрасывали тепловые ловушки. Вероятно, РФ действительно осуществила определенные адаптации, в частности, относительно маневрирования "Кинжалов" или "Искандеров". Но даже базовые версии Искандера уже способны менять траекторию на завершающем этапе полета, добавил эксперт.