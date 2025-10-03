Конкретних деталей немає: озвучено термінову заяву про збиття балістики Patriot

Чутки про зменшення бойових можливостей зенітно-ракетних комплексів Patriot виглядають малопереконливо. Таку думку в ефірі Радіо НВ висловив військовий експерт і головний редактор Defense Express Олег Катков.

Фото: з відкритих джерел

Коментуючи публікації західних ЗМІ, в яких ідеться про нібито оновлення балістичних ракет "Іскандер-М", що дозволяє їм обходити українську протиракетну оборону, Катков наголосив: подібна інформація з'являється регулярно, проте рідко містить конкретні технічні деталі.

За його словами, подібні повідомлення не є новими — ще у 2022 році російські ракети скидали теплові пастки. Ймовірно, РФ і справді здійснила певні адаптації, зокрема щодо маневрування "Кинджалів" або "Іскандерів". Але навіть базові версії "Іскандера" вже здатні змінювати траєкторію на завершальному етапі польоту, додав експерт.

Катков також зазначив, що західні аналітики часто роблять висновки про "модернізацію" на основі щомісячної статистики збитих ракет, яку надають Повітряні сили ЗСУ. Наприклад, якщо одного місяця Україні вдається збити більше "Іскандерів", а наступного — менше, це може трактуватись як ознака технічного прориву з боку РФ. Насправді ж, така динаміка часто пов’язана з тим, де саме Росія здійснює пуски.

"Потрібно усвідомлювати: противник чудово знає, де у нас розміщені Patriot чи SAMP/T, яких вкрай обмежена кількість. І він намагається бити по тих регіонах, які не прикриті системами ППО. Якщо Росія запустить десять “Іскандерів” по точці, де немає Patriot, то всі десять і влучать, бо нічим їх перехопити. Дайте Patriot — і кількість влучань зменшиться", — підкреслив Катков/

Він також додав, що більше не реагує емоційно на подібні інформаційні вкиди, які регулярно з’являються в іноземних медіа на основі публічної статистики ЗСУ.

