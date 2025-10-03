logo

BTC/USD

122902

ETH/USD

4540.05

USD/UAH

41.23

EUR/UAH

48.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Конкретных деталей нет: озвучено срочное заявление о сбитии баллистики Patriot
commentss НОВОСТИ Все новости

Конкретных деталей нет: озвучено срочное заявление о сбитии баллистики Patriot

Олег Катков отметил, что россияне пытаются запускать баллистические ракеты в районы, не прикрытые системами Patriot.

3 октября 2025, 17:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Слухи об уменьшении боевых возможностей зенитно-ракетных комплексов Patriot выглядят малоубедительно. Такое мнение в эфире Радио НВ высказал военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков.

Конкретных деталей нет: озвучено срочное заявление о сбитии баллистики Patriot

Фото: из открытых источников

Комментируя публикации западных СМИ, в которых речь идет о якобы обновлении баллистических ракет "Искандер-М", позволяющей им обходить украинскую противоракетную оборону, Катков подчеркнул: подобная информация появляется регулярно, однако редко содержит конкретные технические детали.

По его словам, подобные сообщения не являются новыми — еще в 2022 году российские ракеты сбрасывали тепловые ловушки. Вероятно, РФ действительно осуществила определенные адаптации, в частности, относительно маневрирования "Кинжалов" или "Искандеров". Но даже базовые версии Искандера уже способны менять траекторию на завершающем этапе полета, добавил эксперт.

Катков также отметил, что западные аналитики часто делают выводы о "модернизации" на основе ежемесячной статистики сбитых ракет, предоставляемой Воздушными силами ВСУ. Например, если в один месяц Украине удается сбить больше "Искандеров", а в следующем — меньше, это может трактоваться как признак технического прорыва со стороны РФ. На самом же деле такая динамика часто связана с тем, где именно Россия осуществляет пуски.

"Нужно осознавать: противник прекрасно знает, где у нас размещены Patriot или SAMP/T, каких крайне ограниченное количество. И он пытается бить по тем регионам, которые не прикрыты системами ПВО. Если Россия запустит десять "Искандеров" по точке, где нет Patriot, то все десять и попадут, потому что ничем их перейдут, потому что ничем их перейдут, потому что ничем их перейдут, потому что ничем их перейдут, потому что ничем их перейдут, потому что ничем их перейдут, потому что ничем их перейдут, потому что ничем их перейдут, потому что ничем их перейдут, потому что ничем их перейдут, потому что ничем их перейдут, потому что ничем их перейдут, потому что ничем их перейдут, потому что ничем их перейдут, потому что ничем их перехватит. — подчеркнул Катков/

Он также добавил, что больше не реагирует эмоционально на подобные информационные вбросы, регулярно появляющиеся в иностранных медиа на основе публичной статистики ВСУ.

Как уже писали "Комментарии", потери российских захватчиков в сентябре в оборонной полосе 7-го корпуса ИИ ДШВ вблизи Покровска выросли на 30%, сообщили в пресс-службе корпуса.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости