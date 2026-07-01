ЗСУ масово нищать мости та виробництво ракет: де сталися «прильоти»

Збройні сили України провели масштабну координовану операцію з руйнування логістики та оборонного комплексу ворога. Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, серію точних ударів було завдано як по глибокому тилу Російської Федерації, так і по важливих артеріях постачання на окупованих територіях.

Фото, створене штучним інтелектом

Однією з ключових цілей став стратегічний промисловий об'єкт у Пензенській області, який безпосередньо забезпечує деталями російську ракетну та авіаційну програму.

"В ніч на 1 липня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили АТ “Научно-исследовательский институт физических измерений” у Пензенській області рф", — сповістило військове командування. Оцінюючи перші результати атаки, у відомстві додали: "Зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті".

Це підприємство є критично важливим для військової машини Кремля. Воно виробляє електроніку та високоточні прилади для супутників-шпигунів, літаків Су-34, Су-35, Ту-95МС, а також датчики для ракет "Іскандер", "Калібр" та Х-101.

"Це провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно входить до складу холдингу "Російські космічні системи"", — пояснили у Генштабі, зауваживши, що "масштаби збитків уточнюються".

Окрім ударів по оборонному заводу, українські захисники паралізували рух транспорту окупантів у Донецькій та Луганській областях. Під приціл потрапили переправи, якими загарбники везуть на фронт техніку та підкріплення.

"Серед іншого, уражено автомобільний міст через річку Малий Кальчик у районі Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла у районі Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області", — зазначається у зведенні. Військові підкреслили, що "зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів".

Паралельно Сили оборони знекровили паливну та матеріальну базу загарбників одразу у кількох гарячих точках і прикордонні РФ.

"Також уражено склад паливно-мастильних матеріалів противника у Мелітополі, а також три склади матеріально-технічного забезпечення противника у районах Крупки Курської області (рф), Рівнополя Донецької області та Новоєгорівки Харківської області", — перерахували у відомстві. Важкого удару зазнала й тактична ланка ворога: "Окрім того, уражено п'ять пунктів управління БпЛА противника у районах Грозового та Залізничного Запорізької області і Удачного, Новоолександрівки та Покровська на Донеччині".

У Генеральному штабі запевнили, що тиск на ворожу армію лише посилюватиметься, а українські воїни продовжать методично руйнувати військову інфраструктуру РФ.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", — підсумували українські військові.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що СБУ дістали військову авіацію ворога у Криму.