ЗСУ масово нищать мости та виробництво ракет: де сталися «прильоти»

Збройні сили України провели масштабну координовану операцію
з руйнування логістики та оборонного комплексу ворога. Як повідомили у
Генеральному штабі ЗСУ, серію точних ударів було завдано як по глибокому тилу
Російської Федерації, так і по важливих артеріях постачання на окупованих
територіях.
Фото, створене штучним інтелектом
Однією з ключових цілей став стратегічний промисловий об'єкт
у Пензенській області, який безпосередньо забезпечує деталями російську ракетну
та авіаційну програму.
"В ніч на 1 липня в рамках зниження воєнно-економічного
потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили АТ
“Научно-исследовательский институт физических измерений” у Пензенській області
рф", — сповістило військове командування. Оцінюючи перші результати атаки, у
відомстві додали: "Зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті".
Це підприємство є критично важливим для військової машини
Кремля. Воно виробляє електроніку та високоточні прилади для
супутників-шпигунів, літаків Су-34, Су-35, Ту-95МС, а також датчики для ракет
"Іскандер", "Калібр" та Х-101.
"Це провідне російське підприємство в галузі космічного,
авіаційного та військового приладобудування. Воно входить до складу холдингу
"Російські космічні системи"", — пояснили у Генштабі, зауваживши, що
"масштаби збитків уточнюються".
Окрім ударів по оборонному заводу, українські захисники
паралізували рух транспорту окупантів у Донецькій та Луганській областях. Під
приціл потрапили переправи, якими загарбники везуть на фронт техніку та
підкріплення.
"Серед іншого, уражено автомобільний міст через річку Малий
Кальчик у районі Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку
Тепла у районі Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у
районі Новоочеретуватого Донецької області", — зазначається у зведенні.
Військові підкреслили, що "зазначені об'єкти противник використовує для
перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних
засобів".
Паралельно Сили оборони знекровили паливну та матеріальну
базу загарбників одразу у кількох гарячих точках і прикордонні РФ.
"Також уражено склад паливно-мастильних матеріалів
противника у Мелітополі, а також три склади матеріально-технічного забезпечення
противника у районах Крупки Курської області (рф), Рівнополя Донецької області
та Новоєгорівки Харківської області", — перерахували у відомстві. Важкого удару
зазнала й тактична ланка ворога: "Окрім того, уражено п'ять пунктів управління
БпЛА противника у районах Грозового та Залізничного Запорізької області і
Удачного, Новоолександрівки та Покровська на Донеччині".
У Генеральному штабі запевнили, що тиск на ворожу армію лише
посилюватиметься, а українські воїни продовжать методично руйнувати військову
інфраструктуру РФ.
"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи,
спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", — підсумували
українські військові.
Нагадаємо, портал
"Коментарі" писав, що СБУ дістали військову авіацію ворога у Криму.
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