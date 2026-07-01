«СБУ дістане ворога всюди»: у Криму підпалили російські літаки за десятки мільйонів доларів

Служба безпеки України провела успішну повітряну операцію на території тимчасово окупованого Кримського півострова. Під ударом опинився важливий військовий об'єкт загарбників.

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Спецслужба атакувала інфраструктуру військового аеродрому "Саки". Головною ціллю українських безпілотників стали захисні споруди, в яких окупанти ховали свої бойові літаки.

"Виконуючи поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання у межах 40-денної операції впливу на рф, СБУ завдала успішного удару по військовому аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму", — повідомили у відомстві. Там також уточнили, що "ціллю операції стала інфраструктура аеродрому, зокрема ангари з винищувачами".

Військові аналітики вже підтвердили точність проведеної атаки. Зафіксовано п'ять точних прильотів українських дронів-камікадзе по місцях зберігання російської авіації.

"Підтверджено п'ять влучань безпілотників СБУ по ангарах, де зберігалася авіаційна техніка", — зазначають у спецслужбі. За наявною інформацією, у цих приміщеннях стояли сучасні літаки Су-30 та Су-30СМ. "Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі", — наголосили в СБУ.

Цей удар завдав серйозних фінансових та військових збитків армії РФ. Спеціалісти нагадують, що ціна лише одного такого винищувача коливається від 30 до 50 мільйонів доларів США.

Українська спецслужба обіцяє не зупинятися на досягнутому та продовжувати демілітаризацію ворога.

"СБУ системно знищує військовий потенціал російських окупантів як на передовій, так і у ворожому тилу", — заявили у відомстві. Наостанок у Службі безпеки запевнили, що сховки не врятують російську техніку: "Жодні ангари чи сховища не допоможуть – СБУ дістане ворога всюди".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вночі Сили оборони України атакували військові об’єкти у Пензі та Уфі РФ.