«СБУ достанет врага повсюду»: в Крыму подожгли российские самолеты за десятки миллионов долларов

Служба безопасности Украины провела успешную воздушную операцию на территории временно оккупированного Крымского полуострова. Под ударом оказался важный военный объект захватчиков.

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Спецслужба атаковала инфраструктуру военного аэродрома "Саки". Главной целью украинских беспилотников стали защитные сооружения, в которых оккупанты хранили свои боевые самолеты.

"Выполняя поставленные Президентом Украины Владимиром Зеленским задачи в рамках 40-дневной операции влияния на РФ, СБУ нанесла успешный удар по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму", — сообщили в ведомстве. Там также уточнили, что "целью операции стала инфраструктура аэродрома, в том числе ангары с истребителями".

Военные аналитики уже подтвердили точность проводимой атаки. Зафиксировано пять точных прилетов украинских дронов-камикадзе по местам хранения российской авиации.

"Подтверждены пять попаданий беспилотников СБУ по ангарам, где хранилась авиационная техника", — отмечают в спецслужбе. По имеющейся информации, в этих помещениях стояли современные самолеты Су-30 и Су-30СМ. "После атаки в ангаре, где находился Су-30СМ, был зафиксирован пожар, что свидетельствует об успешном поражении цели", — отметили в СБУ.

Этот удар нанес серьезный финансовый и военный ущерб армии РФ. Специалисты напоминают, что цена одного такого истребителя колеблется от 30 до 50 миллионов долларов США.

Украинская спецслужба обещает не останавливаться на достигнутом и продолжать демилитаризацию врага.

"СБУ системно уничтожает военный потенциал российских окупантов как на передовой, так и во враждебном тылу", — заявили в ведомстве. Напоследок в Службе безопасности заверили, что тайники не спасут российскую технику: "Никакие ангары или хранилища не помогут – СБУ получит врага повсюду".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью Силы обороны Украины атаковали военные объекты в Пензе и Уфе РФ.