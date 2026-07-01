logo

BTC/USD

58867

ETH/USD

1579.19

USD/UAH

44.79

EUR/UAH

51.03

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией «СБУ достанет врага повсюду»: в Крыму подожгли российские самолеты за десятки миллионов долларов
commentss НОВОСТИ Все новости

«СБУ достанет врага повсюду»: в Крыму подожгли российские самолеты за десятки миллионов долларов

Атака в Крыму: дроны СБУ поразили ангары с истребителями Су-30 на аэродроме «Саки»

1 июля 2026, 11:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Служба безопасности Украины провела успешную воздушную операцию на территории временно оккупированного Крымского полуострова. Под ударом оказался важный военный объект захватчиков.

«СБУ достанет врага повсюду»: в Крыму подожгли российские самолеты за десятки миллионов долларов

Иллюстративное фото

Спецслужба атаковала инфраструктуру военного аэродрома "Саки". Главной целью украинских беспилотников стали защитные сооружения, в которых оккупанты хранили свои боевые самолеты.

"Выполняя поставленные Президентом Украины Владимиром Зеленским задачи в рамках 40-дневной операции влияния на РФ, СБУ нанесла успешный удар по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму", — сообщили в ведомстве. Там также уточнили, что "целью операции стала инфраструктура аэродрома, в том числе ангары с истребителями".

Военные аналитики уже подтвердили точность проводимой атаки. Зафиксировано пять точных прилетов украинских дронов-камикадзе по местам хранения российской авиации.

"Подтверждены пять попаданий беспилотников СБУ по ангарам, где хранилась авиационная техника", — отмечают в спецслужбе. По имеющейся информации, в этих помещениях стояли современные самолеты Су-30 и Су-30СМ. "После атаки в ангаре, где находился Су-30СМ, был зафиксирован пожар, что свидетельствует об успешном поражении цели", — отметили в СБУ.

Этот удар нанес серьезный финансовый и военный ущерб армии РФ. Специалисты напоминают, что цена одного такого истребителя колеблется от 30 до 50 миллионов долларов США.

Украинская спецслужба обещает не останавливаться на достигнутом и продолжать демилитаризацию врага.

"СБУ системно уничтожает военный потенциал российских окупантов как на передовой, так и во враждебном тылу", — заявили в ведомстве. Напоследок в Службе безопасности заверили, что тайники не спасут российскую технику: "Никакие ангары или хранилища не помогут – СБУ получит врага повсюду".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью Силы обороны Украины атаковали военные объекты в Пензе и Уфе РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости