Росія палає: Зеленський заявив про відповідь за терор

Українські сили успішно атакували важливі промислові та військові об'єкти на території Російської Федерації. Цю інформацію підтвердив Президент України Володимир Зеленський.

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За словами глави держави, під ударом опинився великий нафтопереробний завод, розташований в Уфі. Це підприємство є одним із ключових виробників мастильних матеріалів у Росії.

"Уже вдруге наші санкційні відповіді на затягування Росією війни дісталися до нафтопереробного заводу в Уфі, — наголосив Президент. Він також звернув увагу на географію операції, додавши: "Відстань — понад 1300 кілометрів від лінії фронту".

Окрім нафтової інфраструктури, українська зброя уразила ціль у Пензенському регіоні. Там під удар потрапив стратегічний об'єкт російського військово-промислового комплексу (ВПК). Цей завод створює деталі для ракет, якими загарбники обстрілюють мирні українські міста.

"Також у Пензенському регіоні наша зброя досягла стратегічного об’єкта російського ВПК, що займається розробкою та виготовленням компонентів для ракетного озброєння", — повідомив Володимир Зеленський. Оцінюючи масштаби цієї атаки, лідер країни зазначив: "Відстань до цілі — близько 600 кілометрів від лінії фронту".

Президент запевнив, що такі операції є системними та відбуваються в межах затвердженої стратегії.

"Щодня виконується наш план застосування українських далекобійних санкцій. Це цілком справедливо у відповідь на все, що Росія робить проти нас", — заявив глава держави. Наприкінці свого звернення він закликав Кремль зупинити агресію та подякував військовим за точність: "Мир потрібен, і саме це повинні усвідомити в російському керівництві. Росія повинна закінчити свою війну. І всі можливості для цього у російського керівництва є. Я дякую кожному українському воїну, який забезпечує нашу далекобійну влучність".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські окупаційні війська здійснили чергову жорстоку атаку на Дніпропетровську область, використовуючи артилерійське озброєння та безпілотники. Ворог понад 20 разів бив по населених пунктах регіону, зосередивши вогонь на цивільній інфраструктурі та автозаправних станціях. Внаслідок цих ударів є жертви та руйнування у трьох районах області.