Росія палає: Зеленський заявив про відповідь за терор

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Недилько Ксения
Українські сили успішно атакували важливі промислові та військові об'єкти на території Російської Федерації. Цю інформацію підтвердив Президент України Володимир Зеленський.
Ілюстративне фото
За словами глави держави, під ударом опинився великий нафтопереробний завод, розташований в Уфі. Це підприємство є одним із ключових виробників мастильних матеріалів у Росії.
Окрім нафтової інфраструктури, українська зброя уразила ціль у Пензенському регіоні. Там під удар потрапив стратегічний об'єкт російського військово-промислового комплексу (ВПК). Цей завод створює деталі для ракет, якими загарбники обстрілюють мирні українські міста.
Президент запевнив, що такі операції є системними та відбуваються в межах затвердженої стратегії.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські окупаційні війська здійснили чергову жорстоку атаку на Дніпропетровську область, використовуючи артилерійське озброєння та безпілотники. Ворог понад 20 разів бив по населених пунктах регіону, зосередивши вогонь на цивільній інфраструктурі та автозаправних станціях. Внаслідок цих ударів є жертви та руйнування у трьох районах області.