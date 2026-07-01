Россия пылает: Зеленский заявил об ответе за террор

Украинские силы успешно атаковали важные промышленные и военные объекты на территории Российской Федерации. Эту информацию подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский.

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По словам главы государства, под ударом оказался крупный нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Уфе. Это предприятие является одним из ключевых производителей смазочных материалов в России.

"Второй раз наши санкционные ответы на затягивание Россией войны добрались до нефтеперерабатывающего завода в Уфе", — подчеркнул Президент. Он также обратил внимание на географию операции, добавив: "Расстояние – более 1300 километров от линии фронта".

Кроме нефтяной инфраструктуры, украинское оружие поразило цель в Пензенском регионе. Там под удар попал стратегический объект русского военно-промышленного комплекса (ВПК). Этот завод создает детали для ракет, по которым захватчики обстреливают мирные украинские города.

"Также в Пензенском регионе наше оружие достигло стратегического объекта российского ВПК, занимающегося разработкой и изготовлением компонентов для ракетного вооружения", — сообщил Владимир Зеленский. Оценивая масштабы этой атаки, лидер страны отметил: "Расстояние до цели около 600 километров от линии фронта".

Президент заверил, что такие операции системные и проходят в рамках утвержденной стратегии.

"Каждый день выполняется наш план применения украинских дальнобойных санкций. Это вполне справедливо в ответ на все, что Россия делает против нас", – заявил глава государства. В конце обращения он призвал Кремль остановить агрессию и поблагодарил военных за точность: "Мир нужен, и именно это должны осознать в российском руководстве. Россия должна закончить свою войну. И все возможности для этого у российского руководства есть. Я благодарю каждого украинского воина, который обеспечивает нашу дальнобойную точность".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские оккупационные войска совершили очередную жестокую атаку на Днепропетровскую область, используя артиллерийское вооружение и беспилотники. Враг более 20 раз избивал по населенным пунктам региона, сосредоточив огонь на гражданской инфраструктуре и автозаправочных станциях. В результате этих ударов есть жертвы и разрушения в трех районах области.