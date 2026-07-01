Россия пылает: Зеленский заявил об ответе за террор

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Недилько Ксения
Украинские силы успешно атаковали важные промышленные и военные объекты на территории Российской Федерации. Эту информацию подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский.
Иллюстративное фото
По словам главы государства, под ударом оказался крупный нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Уфе. Это предприятие является одним из ключевых производителей смазочных материалов в России.
Кроме нефтяной инфраструктуры, украинское оружие поразило цель в Пензенском регионе. Там под удар попал стратегический объект русского военно-промышленного комплекса (ВПК). Этот завод создает детали для ракет, по которым захватчики обстреливают мирные украинские города.
Президент заверил, что такие операции системные и проходят в рамках утвержденной стратегии.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские оккупационные войска совершили очередную жестокую атаку на Днепропетровскую область, используя артиллерийское вооружение и беспилотники. Враг более 20 раз избивал по населенным пунктам региона, сосредоточив огонь на гражданской инфраструктуре и автозаправочных станциях. В результате этих ударов есть жертвы и разрушения в трех районах области.