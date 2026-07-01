ВСУ массово уничтожают мосты и производство ракет: где произошли «прилеты»

Вооруженные силы Украины провели масштабную координированную операцию по разрушению логистики и оборонного комплекса противника. Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, серия точных ударов была нанесена как по глубокому тылу Российской Федерации, так и по важным артериям поставок на оккупированных территориях.

Фото, созданное искусственным интеллектом

Одной из ключевых целей стал стратегический промышленный объект в Пензенской области, непосредственно обеспечивающий деталями российскую ракетную и авиационную программу.

"В ночь на 1 июля в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины поразили АО "Научно-исследовательский институт физических измерений" в Пензенской области РФ", — сообщило военное командование. Оценивая первые результаты атаки, в ведомстве добавили: "Зафиксировано попадание и задымление на объекте".

Это предприятие критически важно для военной машины Кремля. Оно производит электронику и высокоточные приборы для спутников-шпионов, самолетов Су-34, Су-35, Ту-95МС, а также датчики ракет "Искандер", "Калибр" и Х-101.

"Это ведущее российское предприятие в области космического, авиационного и военного приборостроения. Оно входит в состав холдинга "Русские космические системы"", — объяснили в Генштабе, отметив, что "масштабы ущерба уточняются".

Кроме ударов по оборонному заводу, украинские защитники парализовали движение транспорта окупантов в Донецкой и Луганской областях. Под прицел попали переправы, по которым захватчики везут на фронт технику и подкрепление.

"Среди прочего, поражен автомобильный мост через реку Малый Кальчик в районе Гранитного Донецкой области, железнодорожный мост через реку Тепла в районе Нижнетеплого Луганской области и логистическую переправу в районе Новоочередного Донецкой области", — отмечается в строительстве. Военные подчеркнули, что "указанные объекты противник использует для опрокидывания личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств".

Параллельно Силы обороны обескровили топливную и материальную базу захватчиков в нескольких горячих точках и приграничных РФ.

"Также поражен состав горюче-смазочных материалов противника в Мелитополе, а также три состава материально-технического обеспечения противника в районах Крупки Курской области (РФ), Ровно Донецкой области и Новоегоровки Харьковской области", — перечислили в ведомстве. Тяжелое удар получило и тактическое звено врага: "Кроме того, поражено пять пунктов управления БПЛА противника в районах Грозового и Железнодорожного Запорожской области и Удачного, Новоалександровки и Покровска на Донетчине".

В Генеральном штабе заверили, что давление на вражескую армию будет только усиливаться, а украинские воины продолжат методически разрушать военную инфраструктуру РФ.

"Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии российской федерации", — подытожили украинские военные.

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