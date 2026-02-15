logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією ЗСУ ліквідували колишнього гравця збірної України, який воював за Росію
commentss НОВИНИ Всі новини

ЗСУ ліквідували колишнього гравця збірної України, який воював за Росію

Колишній футболіст молодіжної збірної України Сергій Петров був ліквідований ЗСУ на Покровському напрямку.

15 лютого 2026, 14:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

На Покровському напрямку під час бойових дій Збройні сили України ліквідували колишнього футболіста молодіжної збірної України Сергія Петрова, який у 2025 році добровільно приєднався до армії РФ. За наявною інформацією, він служив у складі російської штурмової бригади.

ЗСУ ліквідували колишнього гравця збірної України, який воював за Росію

ЗСУ ліквідували ексгравця збірної України Сергія Петрова

Сергій Петров народився 21 травня 1997 року в Євпаторії, у Криму. Футбольну кар’єру розпочав у Володимирі-Волинському, а згодом продовжив навчання в академії луцької "Волині". Саме там він пройшов шлях від юнацьких команд до дебюту в українській Прем’єр-лізі.

У різні роки нападник виступав за низку українських клубів, зокрема за "Зірку", "Львів", "Рух", "Металіст 1925" та "Агробізнес". Також він провів один матч за молодіжну збірну України U-21.

ЗСУ ліквідували колишнього гравця збірної України, який воював за Росію - фото 2

ЗСУ ліквідували ексгравця молодіжної збірної України Сергія Петрова

Після початку повномасштабної війни Петров повернувся до окупованого Криму, де грав за місцеві команди "Алустон" і "ТавріяЕнерго". Крім того, мав досвід виступів в Узбекистані. Там він грав за клуби "Машал" і "Коканд-1912".

Влітку 2025 року Сергій Петров вступив до лав російської армії. За повідомленнями з фронту, ексфутболіст був ліквідований під час боїв на сході України. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що відомого російського актора ліквідували на війні в Україні. Російська зірка серіалів загинула ще у грудні минулого року, однак лише нещодавно стало відомо про його смерть.

Також "Коментарі" писали, що у росіян передпанічний стан. Збройні сили переламали ситуацію на Запорізькому напрямку фронту.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини