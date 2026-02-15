ЗСУ ліквідували колишнього гравця збірної України, який воював за Росію

На Покровському напрямку під час бойових дій Збройні сили України ліквідували колишнього футболіста молодіжної збірної України Сергія Петрова, який у 2025 році добровільно приєднався до армії РФ. За наявною інформацією, він служив у складі російської штурмової бригади.

ЗСУ ліквідували ексгравця збірної України Сергія Петрова

Сергій Петров народився 21 травня 1997 року в Євпаторії, у Криму. Футбольну кар’єру розпочав у Володимирі-Волинському, а згодом продовжив навчання в академії луцької "Волині". Саме там він пройшов шлях від юнацьких команд до дебюту в українській Прем’єр-лізі.

У різні роки нападник виступав за низку українських клубів, зокрема за "Зірку", "Львів", "Рух", "Металіст 1925" та "Агробізнес". Також він провів один матч за молодіжну збірну України U-21.

Після початку повномасштабної війни Петров повернувся до окупованого Криму, де грав за місцеві команди "Алустон" і "ТавріяЕнерго". Крім того, мав досвід виступів в Узбекистані. Там він грав за клуби "Машал" і "Коканд-1912".

Влітку 2025 року Сергій Петров вступив до лав російської армії. За повідомленнями з фронту, ексфутболіст був ліквідований під час боїв на сході України.

