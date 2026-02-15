На Покровском направлении во время боевых действий Вооруженные силы Украины ликвидировали бывшего футболиста молодежной сборной Украины Сергея Петрова, который в 2025 году добровольно присоединился к армии РФ. По имеющейся информации, он служил в составе российской штурмовой бригады.

Сергей Петров родился 21 мая 1997 года в Евпатории в Крыму. Футбольную карьеру начал во Владимире-Волынском, а затем продолжил обучение в академии луцкой "Волыни". Там он прошел путь от юношеских команд до дебюта в украинской Премьер-лиге.

В разные годы нападающий выступал за ряд украинских клубов, в частности, за "Зирку", "Львив", "Рух", "Металлист 1925" и "Агробизнес". Также он провел один матч за молодежную сборную Украины U-21.

После начала полномасштабной войны Петров вернулся в оккупированный Крым, где играл за местные команды "Алустон" и "Таврия Энерго". Кроме того, имел опыт выступлений в Узбекистане. Там он играл за клубы "Машал" и "Коканд-1912".

Летом 2025 года Сергей Петров вступил в ряды русской армии. По сообщениям с фронта, экс-футболист был ликвидирован в ходе боев на востоке Украины.

