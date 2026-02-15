logo

ВСУ ликвидировали бывшего игрока сборной Украины, воевавшего за Россию
НОВОСТИ

ВСУ ликвидировали бывшего игрока сборной Украины, воевавшего за Россию

Бывший футболист молодежной сборной Украины Сергей Петров был ликвидирован ВСУ на Покровском направлении.

15 февраля 2026, 14:25
Автор:
avatar

Slava Kot

На Покровском направлении во время боевых действий Вооруженные силы Украины ликвидировали бывшего футболиста молодежной сборной Украины Сергея Петрова, который в 2025 году добровольно присоединился к армии РФ. По имеющейся информации, он служил в составе российской штурмовой бригады.

ВСУ ликвидировали бывшего игрока сборной Украины, воевавшего за Россию

ВСУ ликвидировали эксигровца сборной Украины Сергея Петрова

Сергей Петров родился 21 мая 1997 года в Евпатории в Крыму. Футбольную карьеру начал во Владимире-Волынском, а затем продолжил обучение в академии луцкой "Волыни". Там он прошел путь от юношеских команд до дебюта в украинской Премьер-лиге.

В разные годы нападающий выступал за ряд украинских клубов, в частности, за "Зирку", "Львив", "Рух", "Металлист 1925" и "Агробизнес". Также он провел один матч за молодежную сборную Украины U-21.

ВСУ ликвидировали бывшего игрока сборной Украины, воевавшего за Россию - фото 2

ВСУ ликвидировали экс игрока молодежной сборной Украины Сергея Петрова

После начала полномасштабной войны Петров вернулся в оккупированный Крым, где играл за местные команды "Алустон" и "Таврия Энерго". Кроме того, имел опыт выступлений в Узбекистане. Там он играл за клубы "Машал" и "Коканд-1912".

Летом 2025 года Сергей Петров вступил в ряды русской армии. По сообщениям с фронта, экс-футболист был ликвидирован в ходе боев на востоке Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный российский актер был ликвидирован на войне в Украине. Российская звезда сериалов погибла еще в декабре прошлого года, однако недавно стало известно о его смерти.

Также "Комментарии" писали, что у россиян предпаническое состояние. Вооруженные силы переломили ситуацию в Запорожском направлении фронта.



