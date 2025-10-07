Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Російська пропаганда вчергове намагається виправдати терористичні удари по українських містах, поширюючи брехню про нібито військових ЗСУ, які "ховаються в житлових будинках" у Херсоні та Запоріжжі. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Центру протидії дезінформації РНБО.
«ЗСУ ховаються у будинках, куди прилітає у Херсоні та Запоріжжі»: що відомо
У матеріалах кремлівських медіа стверджується, що українські військові "використовують житлові квартали як укриття", а місцеві жителі буцімто "самі повідомляють" російським окупантам відповідні адреси. Таким чином ворог намагається створити ілюзію, що російські війська не винні у руйнуванні міст — мовляв, вони лише "реагують на прохання місцевих".
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські окупаційні війська розпочали масовий терор українців, які пересуваються наземним транспортом. Ударів завдають, як по залізниці, так і по громадському транспорту у прифронтових містах.
Так, у Херсоні внаслідок російського удару по зупинці громадського транспорту загинув чоловік, ще один — поранений.
Також сьогодні зранку у Сумах тролейбус із пасажирами потрапив під обстріл росіян, який здійснили за допомогою БПЛА.