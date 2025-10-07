logo_ukra

BTC/USD

122816

ETH/USD

4600.51

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

48.17

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією «ЗСУ ховаються у будинках, куди прилітає у Херсоні та Запоріжжі»: що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

«ЗСУ ховаються у будинках, куди прилітає у Херсоні та Запоріжжі»: що відомо

Пропагандисти заявляють, що ЗСУ прикриваються українцями, як «живим щитом» в обласних містах

7 жовтня 2025, 18:54
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Російська пропаганда вчергове намагається виправдати терористичні удари по українських містах, поширюючи брехню про нібито військових ЗСУ, які "ховаються в житлових будинках" у Херсоні та Запоріжжі. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Центру протидії дезінформації РНБО.

«ЗСУ ховаються у будинках, куди прилітає у Херсоні та Запоріжжі»: що відомо

«ЗСУ ховаються у будинках, куди прилітає у Херсоні та Запоріжжі»: що відомо

У матеріалах кремлівських медіа стверджується, що українські військові "використовують житлові квартали як укриття", а місцеві жителі буцімто "самі повідомляють" російським окупантам відповідні адреси. Таким чином ворог намагається створити ілюзію, що російські війська не винні у руйнуванні міст — мовляв, вони лише "реагують на прохання місцевих".

«ЗСУ ховаються у будинках, куди прилітає у Херсоні та Запоріжжі»: що відомо - фото 2

"Насправді такі заяви — чергова цинічна спроба виправдати росію за щоденні терористичні атаки на українські міста. Херсон, Запоріжжя та інші прифронтові регіони регулярно потерпають від ударів авіабомбами, ракетами і дронами, внаслідок чого гинуть мирні люди та знищується цивільна інфраструктура. кремль традиційно спотворює реальність, щоб перекласти відповідальність за власні воєнні злочини на Україну", – наголошують у ЦПД.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські окупаційні війська розпочали масовий терор українців, які пересуваються наземним транспортом. Ударів завдають, як по залізниці, так і по громадському транспорту у прифронтових містах.

Так, у Херсоні внаслідок російського удару по зупинці громадського транспорту загинув чоловік, ще один — поранений.

Також сьогодні зранку у Сумах тролейбус із пасажирами потрапив під обстріл росіян, який здійснили за допомогою БПЛА.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини