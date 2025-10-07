Російська пропаганда вчергове намагається виправдати терористичні удари по українських містах, поширюючи брехню про нібито військових ЗСУ, які "ховаються в житлових будинках" у Херсоні та Запоріжжі. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Центру протидії дезінформації РНБО.

«ЗСУ ховаються у будинках, куди прилітає у Херсоні та Запоріжжі»: що відомо

У матеріалах кремлівських медіа стверджується, що українські військові "використовують житлові квартали як укриття", а місцеві жителі буцімто "самі повідомляють" російським окупантам відповідні адреси. Таким чином ворог намагається створити ілюзію, що російські війська не винні у руйнуванні міст — мовляв, вони лише "реагують на прохання місцевих".

"Насправді такі заяви — чергова цинічна спроба виправдати росію за щоденні терористичні атаки на українські міста. Херсон, Запоріжжя та інші прифронтові регіони регулярно потерпають від ударів авіабомбами, ракетами і дронами, внаслідок чого гинуть мирні люди та знищується цивільна інфраструктура. кремль традиційно спотворює реальність, щоб перекласти відповідальність за власні воєнні злочини на Україну", – наголошують у ЦПД.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські окупаційні війська розпочали масовий терор українців, які пересуваються наземним транспортом. Ударів завдають, як по залізниці, так і по громадському транспорту у прифронтових містах.

Так, у Херсоні внаслідок російського удару по зупинці громадського транспорту загинув чоловік, ще один — поранений.

Також сьогодні зранку у Сумах тролейбус із пасажирами потрапив під обстріл росіян, який здійснили за допомогою БПЛА.