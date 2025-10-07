logo_ukra

Їздити транспортом по Україні вже небезпечно: що роблять окупанти
commentss НОВИНИ Всі новини

Їздити транспортом по Україні вже небезпечно: що роблять окупанти

Російські окупанти б’ють по транспортній інфраструктурі України

7 жовтня 2025, 14:25
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Російські окупаційні війська розпочали масовий терор українців, які пересуваються наземним транспортом. Ударів завдають, як по залізниці, так і по громадському транспорту у прифронтових містах.

Їздити транспортом по Україні вже небезпечно: що роблять окупанти

Росіяни б’ють по транспорту з людьми: де вже небезпечно українцям

Так, у Херсоні внаслідок російського удару по зупинці громадського транспорту загинув чоловік, ще один — поранений. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Херсонської облпрокуратури.

За даними слідства, 7 жовтня 2025 року близько 06:30 військові РФ здійснили скидання вибухівки з безпілотного літального апарата на територію зупинки громадського транспорту у місті Херсоні.

Унаслідок атаки один чоловік, 65 років, загинув на місці, ще один, 70 років, отримав поранення та був госпіталізований до лікарні.

Також сьогодні зранку у Сумах тролейбус із пасажирами потрапив під обстріл росіян, який здійснили за допомогою БПЛА.

Пошкоджено вікна у трьох 10-поверхових будинках, кількох нежитлових приміщеннях та у міському тролейбусі.

"Сьогодні зранку тролейбус №095, який рухався за маршрутом №10А, потрапив у епіцентр вибухів. Унаслідок вибухової хвилі в транспортному засобі вибито 20 вікон та пошкоджено обшивку.

На момент удару в салоні перебувало шестеро пасажирів. Один із них отримав легкі ушкодження від уламків скла, але від медичної допомоги відмовився. Водійка перебуває у стані сильного стресу. Відновлення тролейбуса триватиме орієнтовно два місяці.

На місці події працюють усі відповідні служби", – повідомив т.в.о. міського голови Сум Артем Кобзар.

Їздити транспортом по Україні вже небезпечно: що роблять окупанти - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч на 7 жовтня російські війська завдали дронового удару по Полтавській області, що спричинило пожежі та значні руйнування цивільної інфраструктури.

На місці працюють рятувальні служби, які ліквідують наслідки атаки. За інформацією голови Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута, у результаті удару постраждали складські приміщення, рухомий склад залізниці, а також енергетичний об'єкт, що призвело до тимчасового припинення електропостачання. Відключення торкнулося 28 юридичних та 1070 побутових споживачів, проте пощастило — постраждалих серед населення немає.



