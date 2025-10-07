Ездить транспортом по Украине уже опасно: что делают оккупанты

Российские оккупационные войска начали массовый террор украинцев, передвигающихся в наземном транспорте. Удары наносят как по железной дороге, так и по общественному транспорту в прифронтовых городах.

Россияне бьют по транспорту с людьми: где уже опасно украинцам

Так, в Херсоне в результате российского удара по остановке общественного транспорта погиб мужчина, еще один ранен. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Херсонской облпрокуратуры.

По данным следствия, 7 октября 2025 года около 06:30 военные РФ совершили сброс взрывчатки с беспилотного летательного аппарата на территорию остановки общественного транспорта в городе Херсоне.

В результате атаки один мужчина, 65 лет, погиб на месте, еще один, 70 лет, получил ранения и был госпитализирован в больницу.

Также сегодня утром в Сумах троллейбус с пассажирами попал под обстрел россиян, совершенный с помощью БПЛА.

Повреждены окна в трех 10-этажных домах, нескольких нежилых помещениях и городском троллейбусе.

"Сегодня утром троллейбус №095, следовавший по маршруту №10А, попал в эпицентр взрывов. В результате взрывной волны в транспортном средстве выбито 20 окон и повреждена обшивка. На момент удара в салоне находились шесть пассажиров. Один из них получил легкие повреждения от осколков стекла, но от медицинской помощи отказался. Водитель находится в состоянии сильного стресса. Восстановление троллейбуса будет продолжаться ориентировочно два месяца. На месте происшествия работают все соответствующие службы", – сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 7 октября российские войска нанесли дроновый удар по Полтавской области, что повлекло за собой пожары и значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

На месте работают спасательные службы, ликвидирующие последствия атаки. По информации главы Полтавской областной военной администрации Владимира Когута, в результате удара пострадали складские помещения, подвижной состав железной дороги, а также энергетический объект, что привело к временному прекращению электроснабжения. Отключение коснулось 28 юридических и 1070 бытовых потребителей, однако повезло – пострадавших среди населения нет.