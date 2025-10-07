logo

Главная Новости Общество Война с Россией «ВСУ прячутся в домах, куда прилетает в Херсоне и Запорожье»: что известно
НОВОСТИ

«ВСУ прячутся в домах, куда прилетает в Херсоне и Запорожье»: что известно

Пропагандисты заявляют, что ВСУ прикрываются украинцами как «живым щитом» в областных городах

7 октября 2025, 18:54
Автор:
Недилько Ксения

Российская пропаганда в очередной раз пытается оправдать террористические удары по украинским городам, распространяя ложь о якобы военных ВСУ, которые "прячутся в жилых домах" в Херсоне и Запорожье. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

В материалах кремлевских медиа утверждается, что украинские военные "используют жилые кварталы как укрытие", а местные жители якобы "сами сообщают" российским оккупантам соответствующие адреса. Таким образом, враг пытается создать иллюзию, что российские войска не виноваты в разрушении городов — мол, они лишь "реагируют на просьбы местных".

"На самом деле такие заявления – очередная циничная попытка оправдать россию за ежедневные террористические атаки на украинские города. Херсон, Запорожье и другие прифронтовые регионы регулярно страдают от ударов авиабомбами, ракетами и дронами, в результате чего гибнут мирные люди и уничтожается гражданская инфраструктура. кремль традиционно искажает реальность, чтобы переложить ответственность за собственные военные преступления на Украину", – отмечают в ЦПД.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские оккупационные войска начали массовый террор украинцев, передвигающихся наземным транспортом. Удары наносят как по железной дороге, так и по общественному транспорту в прифронтовых городах.

Так, в Херсоне в результате российского удара по остановке общественного транспорта погиб мужчина, еще один ранен.

Также сегодня утром в Сумах троллейбус с пассажирами попал под обстрел россиян, совершенный с помощью БПЛА.



