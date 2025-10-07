Рубрики
Недилько Ксения
Российская пропаганда в очередной раз пытается оправдать террористические удары по украинским городам, распространяя ложь о якобы военных ВСУ, которые "прячутся в жилых домах" в Херсоне и Запорожье. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.
«ВСУ прячутся в домах, куда прилетает в Херсоне и Запорожье»: что известно
В материалах кремлевских медиа утверждается, что украинские военные "используют жилые кварталы как укрытие", а местные жители якобы "сами сообщают" российским оккупантам соответствующие адреса. Таким образом, враг пытается создать иллюзию, что российские войска не виноваты в разрушении городов — мол, они лишь "реагируют на просьбы местных".
Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские оккупационные войска начали массовый террор украинцев, передвигающихся наземным транспортом. Удары наносят как по железной дороге, так и по общественному транспорту в прифронтовых городах.
Так, в Херсоне в результате российского удара по остановке общественного транспорта погиб мужчина, еще один ранен.
Также сегодня утром в Сумах троллейбус с пассажирами попал под обстрел россиян, совершенный с помощью БПЛА.