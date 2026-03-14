ЗСУ "душать" російські сили на передовій: в України тепер нова стратегія

Україна робить ставку не на масові атаки піхоти, а на масштабну кампанію безпілотників, яка поступово змінює ситуацію на полі бою. Така стратегія вже починає давати відчутні результати, пише The Telegraph.

За даними видання, українські дрони системно атакують передові сили Росії, значно розширюючи так звану зону поразки. У деяких районах вона збільшилася втричі, що суттєво ускладнює перекидання російських військ та техніки до лінії фронту.

Експерти зазначають, що сучасні українські БПЛА тепер здатні вражати цілі на відстані 150 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Ще кілька тижнів тому цей показник складав близько 50 км.

Українські військові пояснюють, що постійна присутність дронів у повітрі руйнує темп російських наступальних операцій.

"Беспілотники постійно спостерігають та завдають ударів. Це сповільнює супротивника і порушує його ритм, дозволяючи нам контролювати поле бою, не відправляючи людей на вірну смерть", — розповів один із бійців українського батальйону безпілотних систем.

Особливу роль відіграють важкі ударні дрони, які полюють за ключовими цілями – системами радіоелектронної боротьби, радарами та зенітними установками.

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, знищення цих систем дозволяє українським дронам діяти глибше в тилу супротивника та значно збільшує ефективність операцій.

В результаті під ударом опиняються російські комплекси ППО, включаючи "Бук", "Тор" та "Панцир-С1". Їхні втрати послаблюють захист армії РФ і відкривають небо для масового застосування легких безпілотників.

За словами українських військових, нестача сучасної техніки вже змушує російські підрозділи використати імпровізовані рішення. Зокрема, на фронті фіксували саморобні вантажівки із кулеметними установками, знятими зі старих радянських гелікоптерів, які застосовуються для боротьби з дронами.

Українська стратегія також спрямована на руйнування логістики супротивника. Удари по складах та транспортних вузлах змушують російські війська долати великі відстані пішки, що поступово знижує їхню здатність утримувати позиції.

на фронті фактично зникає таке поняття, як "передній край". Зони проникнення для малих піхотних груп ЗСУ та росіян можуть досягати десяти кілометрів.




