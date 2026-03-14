ВСУ "душат" российские силы на передовой: у Украины теперь новая стратегия

Украина делает ставку не на массовые атаки пехоты, а на масштабную кампанию беспилотников, которая постепенно меняет ситуацию на поле боя. Такая стратегия уже начинает приносить ощутимые результаты, пишет The Telegraph.

По данным издания, украинские дроны системно атакуют передовые силы России, значительно расширяя так называемую "зону поражения". В некоторых районах она увеличилась втрое, что существенно осложняет переброску российских войск и техники к линии фронта.

Эксперты отмечают, что современные украинские БПЛА теперь способны поражать цели на расстоянии до 150 километров от линии боевого соприкосновения. Еще несколько недель назад этот показатель составлял около 50 километров.

Украинские военные объясняют, что постоянное присутствие дронов в воздухе разрушает темп российских наступательных операций.

"Беспилотники постоянно наблюдают и наносят удары. Это замедляет противника и нарушает его ритм, позволяя нам контролировать поле боя, не отправляя людей на верную смерть", — рассказал изданию один из бойцов украинского батальона беспилотных систем.

Особую роль играют тяжелые ударные дроны, которые охотятся за ключевыми целями – системами радиоэлектронной борьбы, радарами и зенитными установками.

Как отмечают аналитики Института изучения войны, уничтожение этих систем позволяет украинским дронам действовать глубже в тылу противника и значительно увеличивает эффективность операций.

В результате под ударом оказываются российские комплексы ПВО, включая "Бук", "Тор" и "Панцирь-С1". Их потери ослабляют защиту армии РФ и открывают небо для массового применения легких беспилотников.

По словам украинских военных, нехватка современной техники уже заставляет российские подразделения использовать импровизированные решения. В частности, на фронте фиксировали самодельные грузовики с пулеметными установками, снятыми со старых советских вертолетов, которые применяются для борьбы с дронами.

Украинская стратегия также направлена на разрушение логистики противника. Удары по складам и транспортным узлам вынуждают российские войска преодолевать большие расстояния пешком, что постепенно снижает их способность удерживать позиции.

