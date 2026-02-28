Зсередини Офісу: що змінилося у сприйнятті президента

Рубрики
В ексклюзивному інтерв’ю журналістці Марічці Довженко заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса поділився своїм баченням того, як змінилося його ставлення до глави держави після початку роботи в ОП.
Як Павло Паліса ставиться до президента Зеленського
За його словами, перебування всередині команди дозволило побачити реальний робочий ритм президента Володимира Зеленського — з іншого боку та зсередини.
Паліса зазначив, що графік глави держави є надзвичайно інтенсивним: робота триває без вихідних, включно із суботами та неділями, а закордонні візити нерідко передбачають відвідування кількох країн за кілька днів. Такий темп, за його словами, є фізично складним.
Окремо він звернув увагу на рису принциповості, яку назвав однією з ключових характеристик президента. Саме цю якість Паліса відзначив як таку, що викликає в нього повагу.
Таким чином, за словами заступника керівника ОП, особистий досвід роботи поряд із главою держави дозволив йому інакше оцінити рівень навантаження та управл