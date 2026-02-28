Зсередини Офісу: що змінилося у сприйнятті президента

В ексклюзивному інтерв’ю журналістці Марічці Довженко заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса поділився своїм баченням того, як змінилося його ставлення до глави держави після початку роботи в ОП.

Як Павло Паліса ставиться до президента Зеленського

За його словами, перебування всередині команди дозволило побачити реальний робочий ритм президента Володимира Зеленського — з іншого боку та зсередини.

Паліса зазначив, що графік глави держави є надзвичайно інтенсивним: робота триває без вихідних, включно із суботами та неділями, а закордонні візити нерідко передбачають відвідування кількох країн за кілька днів. Такий темп, за його словами, є фізично складним.

Окремо він звернув увагу на рису принциповості, яку назвав однією з ключових характеристик президента. Саме цю якість Паліса відзначив як таку, що викликає в нього повагу.

Таким чином, за словами заступника керівника ОП, особистий досвід роботи поряд із главою держави дозволив йому інакше оцінити рівень навантаження та управл

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в ексклюзивному інтерв’ю журналістці Марічці Довженко заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса розповів, як організована комунікація між фронтом і главою держави та чи отримує президент повну картину подій на передовій.

За словами Паліси, президент Володимир Зеленський регулярно отримує інформацію про ситуацію на фронті у різних форматах. Йдеться як про телефонні розмови у разі потреби уточнень чи постановки завдань, так і про робочі наради за участі відповідальних осіб за окремими напрямками. Окрім цього, відбуваються окремі зустрічі з особистими доповідями щодо конкретних операцій або ситуацій на визначених ділянках фронту.

