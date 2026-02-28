Изнутри Офиса: что изменилось в восприятии президента

В эксклюзивном интервью журналистке Маричке Довженко заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса поделился своим видением того, как изменилось его отношение к главе государства после начала работы в ОП.

Как Павел Палиса относится к президенту Зеленскому

По его словам, пребывание внутри команды позволило увидеть реальный рабочий ритм президента Владимира Зеленского с другой и изнутри.

Палиса отметил, что график главы государства чрезвычайно интенсивный: работа продолжается без выходных, включая субботы и воскресенья, а зарубежные визиты нередко предусматривают посещение нескольких стран за несколько дней. Такой темп, по его словам, физически сложный.

Отдельно он обратил внимание на черту принципиальности, которую назвал одной из ключевых характеристик президента. Именно это качество Палиса отметил как вызывающее у него уважение.

Таким образом, по словам заместителя руководителя ОП, личный опыт работы наряду с главой государства позволил ему иначе оценить уровень нагрузки и

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в эксклюзивном интервью журналистке Маричке Довженко заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса рассказал, как организована коммуникация между фронтом и главой государства и получает ли президент полную картину событий на передовой.

По словам Палисы, президент Владимир Зеленский регулярно получает информацию о ситуации на фронте в разных форматах. Речь идет как о телефонных разговорах в случае необходимости уточнений или постановки задач, так и о рабочих совещаниях при участии ответственных лиц по отдельным направлениям. Кроме этого, проходят отдельные встречи с личными докладами по конкретным операциям или ситуациям на определенных участках фронта.

