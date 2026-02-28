logo

Война с Россией Изнутри Офиса: что изменилось в восприятии президента
commentss НОВОСТИ Все новости

Изнутри Офиса: что изменилось в восприятии президента

Бригадный генерал Павел Палиса рассказал, как изменилось его личное отношение к президенту после работы внутри команды Офиса главы государства

28 февраля 2026, 02:04
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В эксклюзивном интервью журналистке Маричке Довженко заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса поделился своим видением того, как изменилось его отношение к главе государства после начала работы в ОП.

Изнутри Офиса: что изменилось в восприятии президента

Как Павел Палиса относится к президенту Зеленскому

По его словам, пребывание внутри команды позволило увидеть реальный рабочий ритм президента Владимира Зеленского с другой и изнутри.

Палиса отметил, что график главы государства чрезвычайно интенсивный: работа продолжается без выходных, включая субботы и воскресенья, а зарубежные визиты нередко предусматривают посещение нескольких стран за несколько дней. Такой темп, по его словам, физически сложный.

Отдельно он обратил внимание на черту принципиальности, которую назвал одной из ключевых характеристик президента. Именно это качество Палиса отметил как вызывающее у него уважение.

Таким образом, по словам заместителя руководителя ОП, личный опыт работы наряду с главой государства позволил ему иначе оценить уровень нагрузки и

По словам Палисы, президент Владимир Зеленский регулярно получает информацию о ситуации на фронте в разных форматах. Речь идет как о телефонных разговорах в случае необходимости уточнений или постановки задач, так и о рабочих совещаниях при участии ответственных лиц по отдельным направлениям. Кроме этого, проходят отдельные встречи с личными докладами по конкретным операциям или ситуациям на определенных участках фронта.
По словам Палисы, президент Владимир Зеленский регулярно получает информацию о ситуации на фронте в разных форматах. Речь идет как о телефонных разговорах в случае необходимости уточнений или постановки задач, так и о рабочих совещаниях при участии ответственных лиц по отдельным направлениям. Кроме этого, проходят отдельные встречи с личными докладами по конкретным операциям или ситуациям на определенных участках фронта.



Источник: https://youtu.be/4uqYk4s4qOM?si=KKvytr3dWkG7yoWJ
