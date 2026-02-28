Изнутри Офиса: что изменилось в восприятии президента

Рубрики
В эксклюзивном интервью журналистке Маричке Довженко заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса поделился своим видением того, как изменилось его отношение к главе государства после начала работы в ОП.
Как Павел Палиса относится к президенту Зеленскому
По его словам, пребывание внутри команды позволило увидеть реальный рабочий ритм президента Владимира Зеленского с другой и изнутри.
Палиса отметил, что график главы государства чрезвычайно интенсивный: работа продолжается без выходных, включая субботы и воскресенья, а зарубежные визиты нередко предусматривают посещение нескольких стран за несколько дней. Такой темп, по его словам, физически сложный.
Отдельно он обратил внимание на черту принципиальности, которую назвал одной из ключевых характеристик президента. Именно это качество Палиса отметил как вызывающее у него уважение.
Таким образом, по словам заместителя руководителя ОП, личный опыт работы наряду с главой государства позволил ему иначе оценить уровень нагрузки и