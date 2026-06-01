Зруйновані казарми та масові втрати: з'явилися деталі успішної атаки на російську бригаду в Криму

1 червня 2026, 13:23
Недилько Ксения

У тимчасово окупованому Криму зафіксовано чергове успішне ураження об'єктів військової інфраструктури російської армії. Під удар потрапив один із ключових підрозділів загарбників на півострові.

Операція була комбінованою та ретельно спланованою, що дозволило обійти системи захисту ворога.

"Нещодавно в Криму було атаковано розташування російської бригади", — повідомляють російські профільні моніторингові пабліки, посилаючись на внутрішні джерела.

Зокрема, інцидент трапився наприкінці травня із залученням різних типів озброєння.

"28 травня з застосуванням двох ракет і двох реактивних БПЛА було завдано удару, — зазначають автори публікацій, — по розташуванню 126-й окремої бригади берегової оборони".

Руйнування внутрішньої інфраструктури об'єкта

Влучання припали на важливі об'єкти життєзабезпечення військової бази, де на той момент перебувала значна кількість особового складу.

"Внаслідок удару постраждали приміщення казарм, — констатують очевидці наслідків вибухів, — а також будівля їдальні".

Серйозні втрати серед загарбників

Масштаб руйнувань призвів до значної кількості ліквідованих та поранених військовослужбовців країни-агресорки.

"Загинули 15 військових, — наводять точні цифри втрат у мережі, підраховуючи підсумки атаки, — ще 26 отримали поранення різного ступеня тяжкості".

Наразі поранених окупантів евакуювали до місцевих шпиталів, а на території пошкодженого об'єкта тривають заходи з ліквідації наслідків прильотів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російська армія різко збільшила масштаб повітряних ударів по прикордонних районах Чернігівської області, проте українські сили протиповітряної оборони демонструють надзвичайну ефективність, відбиваючи ці атаки. Через частіші нальоти військове командування оперативно посилило захист регіону.



