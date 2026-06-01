Разрушены казармы и массовые потери: появились детали успешной атаки на российскую бригаду в Крыму
Разрушены казармы и массовые потери: появились детали успешной атаки на российскую бригаду в Крыму

Удар по оккупантам в Крыму: прилет по базе береговой обороны РФ унес жизни десятков военных

1 июня 2026, 13:23
Недилько Ксения

В временно оккупированном Крыму зафиксировано очередное успешное поражение объектов военной инфраструктуры российской армии. Под удар попало одно из ключевых подразделений захватчиков на полуострове.

Последствия ударов по Крыму. Фото: роспаблики

Операция была комбинированная и тщательно спланирована, что позволило обойти системы защиты врага.

"Недавно в Крыму было атаковано расположение российской бригады", — сообщают российские профильные мониторинговые паблики, ссылаясь на внутренние источники.

В частности, инцидент произошел в конце мая с привлечением разных типов вооружения.

"28 мая с применением двух ракет и двух реактивных БПЛА был нанесен удар, — отмечают авторы публикаций, — по расположению 126-й отдельной бригады береговой обороны".

Разрушение внутренней инфраструктуры объекта

Попадания пришлись на важные объекты жизнеобеспечения военной базы, где на тот момент находилось значительное количество личного состава.

"В результате удара пострадали помещения казарм, – констатируют очевидцы последствий взрывов, – а также здание столовой".

Серьезные потери среди захватчиков

Масштаб разрушений привел к значительному количеству ликвидированных и раненых военнослужащих страны-агрессоры.

"Погибли 15 военных, – приводят точные цифры потерь в сети, подсчитывая итоги атаки, – еще 26 получили ранения разной степени тяжести".

В настоящее время раненых оккупантов эвакуировали в местные госпитали, а на территории поврежденного объекта продолжаются мероприятия по ликвидации последствий прилетов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российская армия резко увеличила масштаб воздушных ударов по приграничным районам Черниговской области, однако украинские силы противовоздушной обороны демонстрируют чрезвычайную эффективность, отражая эти атаки. Из-за более частых налетов военное командование оперативно усилило защиту региона.



