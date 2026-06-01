Разрушены казармы и массовые потери: появились детали успешной атаки на российскую бригаду в Крыму

В временно оккупированном Крыму зафиксировано очередное успешное поражение объектов военной инфраструктуры российской армии. Под удар попало одно из ключевых подразделений захватчиков на полуострове.

Последствия ударов по Крыму.

Операция была комбинированная и тщательно спланирована, что позволило обойти системы защиты врага.

"Недавно в Крыму было атаковано расположение российской бригады", — сообщают российские профильные мониторинговые паблики, ссылаясь на внутренние источники.

В частности, инцидент произошел в конце мая с привлечением разных типов вооружения.

"28 мая с применением двух ракет и двух реактивных БПЛА был нанесен удар, — отмечают авторы публикаций, — по расположению 126-й отдельной бригады береговой обороны".

Разрушение внутренней инфраструктуры объекта

Попадания пришлись на важные объекты жизнеобеспечения военной базы, где на тот момент находилось значительное количество личного состава.

"В результате удара пострадали помещения казарм, – констатируют очевидцы последствий взрывов, – а также здание столовой".

Серьезные потери среди захватчиков

Масштаб разрушений привел к значительному количеству ликвидированных и раненых военнослужащих страны-агрессоры.

"Погибли 15 военных, – приводят точные цифры потерь в сети, подсчитывая итоги атаки, – еще 26 получили ранения разной степени тяжести".

В настоящее время раненых оккупантов эвакуировали в местные госпитали, а на территории поврежденного объекта продолжаются мероприятия по ликвидации последствий прилетов.

