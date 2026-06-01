На Чернігівщині намагаються закрити «діру», через яку залітають БпЛА

Російські окупаційні війська суттєво активізували повітряні атаки на прикордонну Чернігівську область, проте українські захисники демонструють безпрецедентну ефективність у відбитті цих ударів.

Мапа моніторингових каналів під час масованої атаки на Київ у ніч на 14 травня

Збільшення кількості ворожих нападів змусило військове керівництво вжити термінових контрзаходів.

"Агресор значно наростив кількість ударів по Чернігівщині за останній місяць", — повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Він зазначив, що Сили оборони виявилися повністю готовими до такого розвитку подій.

"А ми відповідно наростили щільність ППО, — наголосив очільник ОВА, — дякую керівництву країни і нашим оборонцям".

Рекордні показники роботи протиповітряної оборони

Завдяки посиленню захисного купола над регіоном, травень став місяцем максимальних втрат для російських безпілотних систем у цьому секторі.

"У травні Сили оборони збили 1390 ударних безпілотників у небі над Чернігівщиною", — навів офіційну статистику В’ячеслав Чаус.

Крім безпосереднього фізичного знищення повітряних цілей, вагомий внесок у захист неба зробили й підрозділи радіоелектронної боротьби.

"Ще понад 250 дронів були локаційно втрачені або подавлені засобами РЕБ", — додав керівник області.

Найуспішніший місяць в історії оборони регіону

Такі цифри є безпрецедентними для області за весь час відбиття повномасштабного російського вторгнення.

"Це рекордна кількість збитих дронів, — підкреслив Чаус, порівнюючи результати — з будь-яким попереднім місяцем".

Очільник адміністрації висловив глибоку повагу всім, хто тримає українське небо та допомагає фронту.

"Моя вдячність захисникам, — резюмував керівник ОВА, — і всім, хто підтримує військо!".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російська армія не припиняє нарощувати масштаби ударів з повітря по українських містах, постійно модернізуючи тактику використання дронів-камікадзе типу "Шахед". Про серйозні виклики, які це створює для українських захисників неба, заявив заступник командувача Повітряних сил Павло "Лазар" Єлізаров під час IV Міжнародного саміту міст і регіонів "Партнерство. Стійкість. Готовність". За його словами, регулярна зміна підходів агресора суттєво ускладнює завдання підрозділам протиповітряної оборони.