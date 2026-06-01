На Черниговщине пытаются закрыть «дыру», через которую залетают БпЛА

Российские оккупационные войска существенно активизировали воздушные атаки на пограничную Черниговскую область, однако украинские защитники демонстрируют беспрецедентную эффективность в отражении этих ударов.

Карта мониторинговых каналов во время массированной атаки на Киев в ночь на 14 мая

Увеличение количества вражеских нападений заставило военное руководство принять срочные контрмеры.

"Агрессор значительно нарастил количество ударов по Черниговщине за последний месяц", — сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Он отметил, что Силы обороны оказались полностью готовы к такому развитию событий.

"А мы соответственно нарастили плотность ПВО, — подчеркнул глава ОВА, — спасибо руководству страны и нашим защитникам".

Рекордные показатели работы противовоздушной обороны

Благодаря усилению защитного купола над регионом, май стал месяцем наибольших потерь для российских беспилотных систем в этом секторе.

"В мае Силы обороны сбили 1390 ударных беспилотников в небе над Черниговщиной", — привел официальную статистику Вячеслав Чаус.

Помимо непосредственного физического уничтожения воздушных целей весомый вклад в защиту неба внесли и подразделения радиоэлектронной борьбы.

"Еще более 250 дронов были локационно потеряны или подавлены средствами РЭБ", — добавил руководитель области.

Самый успешный месяц в истории обороны региона

Такие цифры беспрецедентны для области за все время отражения полномасштабного российского вторжения.

"Это рекордное количество сбитых дронов, – подчеркнул Чаус, сравнивая результаты – с любым предыдущим месяцем".

Глава администрации выразил глубокое уважение всем, кто держит украинское небо и помогает фронту.

"Моя благодарность защитникам, – резюмировал руководитель ОВА, – и всем, кто поддерживает войско!".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российская армия не прекращает наращивать масштабы ударов с воздуха по украинским городам, постоянно модернизируя тактику использования дронов-камикадзе типа "Шахед". О серьезных вызовах, которые это создает для украинских защитников неба, заявил заместитель командующего Воздушными силами Павел "Лазар" Елизаров во время IV Международного саммита городов и регионов "Партнерство. Устойчивость. Готовность". По его словам, регулярное изменение подходов агрессора существенно усложняет задачу подразделениям противовоздушной обороны.