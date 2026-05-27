Стає дедалі складніше: озвучено тривожну заяву про подальші обстріли "Шахедами"

Росія продовжує активно збільшувати інтенсивність повітряних атак по території України, використовуючи ударні безпілотники типу "Шахед" та регулярно вдосконалюючи підходи до їхнього застосування. Через це робота української протиповітряної оборони стає дедалі складнішою. Про це розповів заступник командувача Повітряних сил Павло "Лазар" Єлізаров під час IV Міжнародного саміту міст і регіонів "Партнерство. Стійкість. Готовність".

За його словами, противник не лише збільшує кількість дронів у кожній хвилі атак, але й змінює тактичні схеми їхнього використання, намагаючись перевантажити систему ППО.

Він навів приклад, коли під час одного з масованих ударів по Україні було запущено понад сім сотень безпілотників — 741 одиницю. Попри це, значна їх частина була знешкоджена, і лише невелика кількість змогла досягти визначених цілей. Водночас він наголосив, що навіть такі результати не знімають відповідальності з українських сил оборони, адже будь-які пропущені цілі мають наслідки.

Єлізаров підкреслив, що головною проблемою для ППО стає не лише кількість дронів, а й одночасність та складність атак. Росія дедалі частіше комбінує різні типи засобів ураження, створюючи багаторівневі удари, які ускладнюють виявлення та перехоплення повітряних цілей.

Окремо він зазначив, що така тактика спрямована на виснаження української оборони та перевірку її здатності працювати в умовах постійного навантаження.

Також у контексті загроз обговорюється можливість використання території Білорусі як додаткового напрямку для запуску безпілотників. За останніми заявами білоруської сторони, фіксуються численні інциденти з дронами поблизу кордону, які Мінськ трактує як порушення повітряного простору та потенційні атаки на прикордонну інфраструктуру.

Портал "Коментарі" вже писав, що під час телефонної розмови між главою МЗС Росії Сергієм Лавровим та держсекретарем США Марко Рубіо російська сторона, за повідомленнями, заявила про початок "системних ударів по центрах ухвалення рішень" у Києві. Така риторика, на думку частини експертів, виглядає як демонстративний тиск на Вашингтон і підкреслює зміну балансу в дипломатичній взаємодії.