Становится все сложнее: озвучено тревожное заявление о дальнейших обстрелах "Шахедами"

Россия продолжает активно увеличивать интенсивность воздушных атак по территории Украины, используя ударные беспилотники типа Шахед и регулярно совершенствуя подходы к их применению. Поэтому работа украинской противовоздушной обороны становится все сложнее. Об этом рассказал заместитель командующего Воздушными силами Павел "Лазар" Елизаров во время IV Международного саммита городов и регионов "Партнерство. Устойчивость. Готовность".

Фото: из открытых источников

По его словам, противник не только увеличивает количество дронов в каждой волне атак, но и изменяет тактические схемы их использования, пытаясь перегрузить систему ПВО.

Он привел пример, когда во время одного из массированных ударов по Украине было запущено более семи сотен беспилотников — 741 единица. Несмотря на это, значительная их часть была обезврежена и лишь небольшое количество смогло достичь определенных целей. В то же время он подчеркнул, что даже такие результаты не снимают ответственности с украинских сил обороны, ведь какие-либо пропущенные цели имеют последствия.

Елизаров подчеркнул, что главной проблемой для ПВО становится не только количество дронов, но и одновременность и сложность атак. Россия все чаще комбинирует различные типы средств поражения, создавая многоуровневые удары, затрудняющие выявление и перехват воздушных целей.

Отдельно он отметил, что такая тактика направлена на истощение украинской обороны и проверку ее способности работать в условиях постоянной нагрузки.

Также в контексте угроз обсуждается возможность использования территории Беларуси в качестве дополнительного направления для запуска беспилотников. По последним заявлениям белорусской стороны, фиксируются многочисленные инциденты с дронами у границы, которые Минск трактует как нарушение воздушного пространства и потенциальные атаки на пограничную инфраструктуру.

Портал "Комментарии" уже писал, что во время телефонного разговора между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио российская сторона, по сообщениям, заявила о начале "системных ударов по центрам принятия решений" в Киеве. Подобная риторика, по мнению части экспертов, выглядит как демонстративное давление на Вашингтон и подчеркивает изменение баланса в дипломатическом взаимодействии.