Зруйновані будинки та жертви: у яких містах катастрофічні наслідки після удару РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Зруйновані будинки та жертви: у яких містах катастрофічні наслідки після удару РФ

Росія масовано атакувала Україну ракетами

7 березня 2026, 07:29
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У ніч проти 7 березня російські терористичні війська завдали балістичного та дронового удару по різних містах України. Але найбільше дісталося Харкову. Так внаслідок удару по багатоповерхівці у Харкові троє людей загинули і ще щонайменше десять отримали поранення.

Зруйновані будинки та жертви: у яких містах катастрофічні наслідки після удару РФ

Удар по Харкову. Фото: Харківська ОВА

Начальник Харківської ОВ Олег Синегубов повідомив, що на місці удару триває пошуково-рятувальна операція. За попередньою інформацією, під завалами можуть бути 10 осіб, серед яких дитина.

Києвом цієї ночі щонайменше тричі летіла балістика. Також на околицях міста були дрони. Однак ППО, судячи з усього, відпрацювало добре, якщо не відмінно.

Начальник КДВА Тимур Ткаченко вночі повідомив, що попередньо в Києві було зафіксовано наслідки обстрілу в Деснянському районі.

Під ворожий удар потрапило сьогодні місто Запоріжжя. Внаслідок обстрілу пошкоджено вікна у 30 квартирах багатоповерхівки, та поранено немовля.

Чули гуркіт вибухів цієї ночі також в Одесі. За повідомленнями Повітряних сил, у напрямку міста окупанти багато разів запускали ударні безпілотники росіян.

Дістали росіяни цієї ночі також Чернівецьку область. За даними голови Чернівецької ОДА Руслана Осипенка, регіон сьогодні вночі був під ударом дронів та крилатих ракет.

Офіційно наслідки поки що невідомі, але в Новодністровському було чути вибухи. Моніторингові паблики припускали, що метою ворожої армії могла стати Дністровська ГЕС.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про ракетну загрозу столиці повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

За даними військових, у напрямку Києва рухалася ракета. Водночас російські війська атакують столицю ударними безпілотниками.




