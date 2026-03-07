Ракета «Циркон» курсом на Киев: россияне совершают массированную атаку на Украину

В Киеве раздались взрывы во время воздушной тревоги. О ракетной угрозе столице сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Взрывы в Киеве

По данным военных, в направлении Киева двигалась ракета. Одновременно российские войска атакуют столицу ударными беспилотниками.

На фоне угрозы воздушной атаки воздушная тревога была объявлена во многих регионах Украины.

Жителей призывают оставаться в укрытиях до отбоя тревоги и соблюдать правила безопасности.

Информация о последствиях атаки и возможных повреждениях уточняется.