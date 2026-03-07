Ракета «Циркон» курсом на Киев: россияне совершают массированную атаку на Украину

Рубрики
Ткачова Марія
В Киеве раздались взрывы во время воздушной тревоги. О ракетной угрозе столице сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.
Взрывы в Киеве
По данным военных, в направлении Киева двигалась ракета. Одновременно российские войска атакуют столицу ударными беспилотниками.
На фоне угрозы воздушной атаки воздушная тревога была объявлена во многих регионах Украины.
Жителей призывают оставаться в укрытиях до отбоя тревоги и соблюдать правила безопасности.
Информация о последствиях атаки и возможных повреждениях уточняется.