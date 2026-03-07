logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Ракета «Циркон» курсом на Киев: россияне совершают массированную атаку на Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Ракета «Циркон» курсом на Киев: россияне совершают массированную атаку на Украину

В Киеве раздались взрывы во время воздушной тревоги

7 марта 2026, 01:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Киеве раздались взрывы во время воздушной тревоги. О ракетной угрозе столице сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Ракета «Циркон» курсом на Киев: россияне совершают массированную атаку на Украину

Взрывы в Киеве

По данным военных, в направлении Киева двигалась ракета. Одновременно российские войска атакуют столицу ударными беспилотниками.

На фоне угрозы воздушной атаки воздушная тревога была объявлена во многих регионах Украины.

Жителей призывают оставаться в укрытиях до отбоя тревоги и соблюдать правила безопасности.

Информация о последствиях атаки и возможных повреждениях уточняется.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости