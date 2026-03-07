Ракета «Циркон» курсом на Київ: росіяни здійснюють масовану атаку на Україну

Рубрики
Ткачова Марія
У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про ракетну загрозу для столиці повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
Вибухи в Києві
За даними військових, у напрямку Києва рухалася ракета. Одночасно російські війська атакують столицю ударними безпілотниками.
На тлі загрози повітряної атаки повітряну тривогу оголосили у багатьох регіонах України.
Жителів закликають залишатися в укриттях до відбою тривоги та дотримуватися правил безпеки.
Інформація про наслідки атаки та можливі пошкодження уточнюється.