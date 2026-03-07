logo_ukra

Ракета «Циркон» курсом на Київ: росіяни здійснюють масовану атаку на Україну
commentss НОВИНИ Всі новини

Ракета «Циркон» курсом на Київ: росіяни здійснюють масовану атаку на Україну

У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги

7 березня 2026, 01:52
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про ракетну загрозу для столиці повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Ракета «Циркон» курсом на Київ: росіяни здійснюють масовану атаку на Україну

Вибухи в Києві

За даними військових, у напрямку Києва рухалася ракета. Одночасно російські війська атакують столицю ударними безпілотниками.

На тлі загрози повітряної атаки повітряну тривогу оголосили у багатьох регіонах України.

Жителів закликають залишатися в укриттях до відбою тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Інформація про наслідки атаки та можливі пошкодження уточнюється.



