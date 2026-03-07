Разрушенные дома и жертвы: в каких городах катастрофические последствия после удара РФ

В ночь на 7 марта российские террористические войска нанесли баллистический и дроновый удар по разным городам Украины. Но больше всего досталось Харькову. Так в результате удара по многоэтажке в Харькове трое человек погибли и еще как минимум десять получили ранения.

Удар по Харькову. Фото: Харьковская ОВА

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что на месте удара продолжается поисково-спасательная операция. По предварительной информации, под завалами могут находиться 10 человек, среди которых ребенок.

По Киеву этой ночью по меньшей мере трижды летела баллистика. Также в окрестностях города были дроны. Однако ПВО, судя по всему, отработало на хорошо, если не отлично.

Начальник КГВА Тимур Ткаченко ночью сообщил, что предварительно, в Киеве были зафиксированы последствия обстрела в Деснянском районе.

Под вражеский удар попал сегодня город Запорожье. В результате обстрела повреждены окна в 30 квартирах многоэтажки, и ранен младенец.

Слышали грохот взрывов этой ночью также в Одессе. Согласно сообщениям Воздушных сил, в направлении города оккупанты много раз запускали ударные беспилотники россиян.

Достали россияне этой ночью также Черновицкую область. По данным главы Черновицкой ОГА Руслана Осипенко, регион сегодня ночью был под ударом дронов и крылатых ракет.

Официально последствия пока неизвестны, но в Новоднестровском были слышны взрывы. Мониторинговые паблики допускали, что целью вражеской армии могла стать Днестровская ГЭС.

