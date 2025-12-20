logo_ukra

Зрив мобілізації в Україні: Буданов зробив різку заяву

Керівник ГУР вважає, що головною помилкою є "наглухо програна медійна кампанія"

20 грудня 2025, 11:18
Головною помилкою України була "наглухо програна медійна кампанія" щодо мобілізаційної кампанії. Про це у відкритому інтерв’ю виданню "Лівий берег" заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Зрив мобілізації в Україні: Буданов зробив різку заяву

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

Головний розвідник країни зазначив, одна з помилок у війні з Російською Федерацією, це “наглухо програна медійна кампанія”. Зокрема це, зауважив Кирило Буданов, дозволило “підняти градус у питаннях мобілізації”.

“Ми всі звинувачуємо Російську Федерацію, але їхній вплив не такий великий, як усім здається. Це все робилося звідси. Інколи осмислено, через власні амбіції певних людей. Інколи необдумано. Ми ж самі зруйнували свою мобілізацію. Хто б там що не казав протилежне, це не так. Ми самі її зруйнували”, — наголосив очільник ГУР.

У ході цього ж інтерв’ю Кирило Буданов окреслив два ключові напрями, в яких Україна залишається критично залежною від підтримки Сполучених Штатів.

За словами Буданова, перший напрямок пов'язаний із супутниковою розвідкою – насамперед із доступом до радіолокаційної та оптичної космічної зйомки. При цьому тут є дві складові: безоплатна допомога та комерційні контракти. Україна отримує частину супутникових даних від США безкоштовно, у рамках підтримки, а іншу – на підставі договорів. Буданов зазначив, що припинення саме безоплатного доступу не стане критичною проблемою для України. Так, втрата оптичної зйомки на рівні 15-17% не вплине на вирішальний вплив. З радіолокаційною зйомкою ситуація складніша – можливе скорочення приблизно на 46% буде відчутним, проте не катастрофічним.

Другим напрямом, де залежність від Сполучених Штатів залишається визначальною, є система раннього попередження про балістичну загрозу. Саме американська підтримка у цій сфері відіграє ключову роль для безпеки країни.




Джерело: https://lb.ua/news/2025/12/19/712725_kirilo_budanov_mi_sami.html
