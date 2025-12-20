Срыв мобилизации в Украине: Буданов сделал резкое заявление

Главной ошибкой Украины была "наглухо проиграна медийная кампания" по мобилизационной кампании. Об этом в открытом интервью изданию "Левый берег" заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Главный разведчик страны отметил, одна из ошибок в войне с Российской Федерацией, это "наглухо проигранная медийная кампания". В частности, это, отметил Кирилл Буданов, позволило "поднять градус в вопросах мобилизации".

"Мы все обвиняем Российскую Федерацию, но их влияние не так велико, как всем кажется. Это все делалось отсюда. Иногда осмысленно, из-за собственных амбиций определенных людей. Иногда необдуманно. Мы же сами разрушили свою мобилизацию. Кто бы что ни говорил обратное, это не так. Мы сами ее разрушили", — сказал он.

В ходе этого же интервью Кирилл Буданов наметил два ключевых направления, в которых Украина остается критически зависимой от поддержки Соединенных Штатов.

По словам Буданова, первое направление связано со спутниковой разведкой – прежде всего с доступом к радиолокационной и оптической космической съемке. При этом здесь есть две составляющие: безвозмездная помощь и коммерческие контракты. Украина получает часть спутниковых данных от США бесплатно в рамках поддержки, а другую – на основании договоров. Буданов отметил, что прекращение именно безвозмездного доступа не станет критической проблемой для Украины. Да, потеря оптической съемки на уровне 15-17% не повлияет на решающее влияние. С радиолокационной съемкой ситуация более сложная – возможное сокращение примерно на 46% будет ощутимым, но не катастрофическим.

Вторым направлением, где зависимость от Соединенных Штатов остается определяющей, является система раннего предупреждения о баллистической угрозе. Именно американская поддержка в этой сфере играет ключевую роль в безопасности страны.



