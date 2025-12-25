Зрада союзників стане очевидною: озвучено жахаючий прогноз війни в Україні

Запропоновані для України гарантії безпеки, зокрема у форматі п’ятої статті Статуту НАТО або за зразком Будапештського меморандуму, не зможуть забезпечити реальний захист, вважає військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Фото: з відкритих джерел

Експерт скептично оцінює ефективність подібних механізмів, наголошуючи, що вони мають радше політичний, ніж практичний характер.

"Я не вірю в пункти запропонованих гарантій безпеки. Вони не будуть працювати. Це знову-таки елемент політичної гри, не більше і не менше. Від цього не слід очікувати нічого масштабного", — зазначив Коваленко.

На його переконання, розраховувати на участь іноземних армій у реальних бойових діях на території України не варто. Він також ставить під сумнів саму логіку таких гарантій, звертаючи увагу на нерівність у підходах до безпеки різних регіонів країни.

"До того ж виникає питання — для кого ці гарантії безпеки? … Тобто це питання тимчасово окупованих територій і вільних територій України… Ми ніколи не побачимо європейських військовослужбовців, які захищатимуть наші позиції", — вважає експерт.

Коваленко додає, що у випадку нового наступу Росії будь-який миротворчий контингент навряд чи залишатиметься в зоні бойових дій.



"Уявімо, що у нас з'являється певний контингент з Європи… Росія через півроку починає наступ. Що цей контингент буде робити? … Думаю, ні. Вони одразу вирушать у свій Вісконсин, Чикаго, Торонто, Париж і так далі", — пояснив він.

За його словами, максимумом може стати лише символічна присутність іноземних військових.



"Єдина армія, яка може захистити ту чи іншу країну під час вторгнення, — це власна армія цієї країни… Основну гарантію безпеки України можуть забезпечити тільки Сили оборони України… Все інше — це дипломатичні маніпуляції", — резюмував експерт.

