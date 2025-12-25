Предательство союзников станет очевидным: озвучен ужасающий прогноз войны в Украине

Предложенные для Украины гарантии безопасности, в частности, в формате пятой статьи Устава НАТО или по образцу Будапештского меморандума, не смогут обеспечить реальную защиту, считает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Фото: из открытых источников

Эксперт скептически оценивает эффективность подобных механизмов, отмечая, что они носят скорее политический, чем практический характер.

"Я не верю в пункты предложенных гарантий безопасности. Они не будут работать. Это опять-таки элемент политической игры, не больше и не меньше. От этого не следует ожидать ничего масштабного", — отметил Коваленко.

По его убеждению, рассчитывать на участие иностранных армий в реальных боевых действиях на территории Украины не стоит. Он также подвергает сомнению саму логику таких гарантий, обращая внимание на неравенство в подходах к безопасности разных регионов страны.

"К тому же возникает вопрос — для кого эти гарантии безопасности? ... То есть это вопрос временно оккупированных территорий и свободных территорий Украины... Мы никогда не увидим европейских военнослужащих, которые будут защищать наши позиции", — считает эксперт.

Коваленко добавляет, что в случае нового наступления России любой миротворческий контингент вряд ли будет оставаться в зоне боевых действий.



"Представим, что у нас появляется определенный контингент из Европы... Россия через полгода начинает наступление. Что этот контингент будет делать?... Думаю, нет. Они сразу отправятся в свой Висконсин, Чикаго, Торонто, Париж и так далее", — пояснил он.

По его словам, максимумом может стать лишь символическое присутствие иностранных военных.



"Единственная армия, которая может защитить ту или иную страну во время вторжения — это собственная армия этой страны… Основную гарантию безопасности Украины могут обеспечить только Силы обороны Украины… Все остальное — это дипломатические манипуляции", — резюмировал эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал , что по информации Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, Россия планирует потребовать внесения изменений в "20 пунктов плана", представленного президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, Москва не удовлетворена несколькими положениями документа.