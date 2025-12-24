У Кремлі жорстко відкинули 20 пунктів мирного плану Зеленського: озвучено цинічний ультиматум

За інформацією Bloomberg із посиланням на джерело, близьке до Кремля, Росія планує вимагати внесення змін до "20 пунктів плану", представленого президентом України Володимиром Зеленським. Зокрема, Москва незадоволена кількома положеннями документа.

Фото: з відкритих джерел

Росія критикує відсутність гарантій щодо майбутнього розширення НАТО на схід, а також нейтрального статусу України у разі її вступу до Європейського Союзу. Також у плані немає обмежень для українських збройних сил після війни, які б відповідали вимогам РФ. Іншою претензією є відсутність чітких гарантій щодо статусу російської мови. Крім цього, Москва прагне отримати "ясність" щодо санкцій та заморожених на Заході російських державних активів на сотні мільярдів доларів.

Раніше президент Зеленський вперше оприлюднив ключові положення свого плану, серед яких: підтвердження суверенітету України, угода про ненапад з Росією із моніторингом на лінії фронту та гарантії безпеки. План передбачає, що чисельність Збройних сил України у мирний час становитиме 800 тисяч осіб. США, НАТО та ЄС нададуть Україні безпекові гарантії на зразок статті 5, а у разі агресії Росії – буде військова відповідь і відновлення санкцій.

Крім того, у документі пропонується закріплення політики ненападу Росії щодо Європи та України, визначення дати вступу України до ЄС, створення пакета глобального розвитку та інвестиційних фондів для відновлення економіки обсягом 800 млрд доларів. План також включає без’ядерний статус України та пришвидшення укладення угоди про вільну торгівлю зі США.

Як вже писали "Коментарі", для того, щоб укласти мирну угоду, необхідна взаємна згода обох сторін збройного конфлікту. Київ демонструє конструктивну позицію, головною метою якої є припинення бойових дій і мінімізація людських втрат. Водночас позиція Москви суттєво відрізняється: Росія прагне здобути територіальні переваги, використовуючи як дипломатичний тиск, так і військову силу. Про це в ефірі "КИЇВ24" зазначив військовий журналіст Владислав Селезньов.