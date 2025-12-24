В Кремле жестко отвергли 20 пунктов мирного плана Зеленского: озвучен циничный ультиматум

По информации Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, Россия планирует потребовать внесения изменений в "20 пунктов плана", представленный президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, Москва не удовлетворена несколькими положениями документа.

Фото: из открытых источников

Россия критикует отсутствие гарантий будущего расширения НАТО на восток, а также нейтрального статуса Украины в случае ее вступления в Европейский Союз. Также в плане нет ограничений для украинских вооруженных сил после войны, отвечающих требованиям РФ. Другой претензией является отсутствие четких гарантий по поводу статуса русского языка. Кроме этого, Москва стремится получить "ясность" по поводу санкций и замороженных на Западе российских государственных активов на сотни миллиардов долларов.

Ранее президент Зеленский впервые обнародовал ключевые положения своего плана, включая подтверждение суверенитета Украины, соглашение о ненападении с Россией с мониторингом на линии фронта и гарантии безопасности. План предполагает, что численность Вооруженных сил Украины в мирное время составит 800 тысяч человек. США, НАТО и ЕС предоставят Украине гарантии безопасности вроде статьи 5, а в случае агрессии России – будет военный ответ и возобновление санкций.

Кроме того, в документе предлагается закрепление политики ненападения России по Европе и Украине, определение даты вступления Украины в ЕС, создание пакета глобального развития и инвестиционных фондов для восстановления экономики в размере 800 млрд долларов. План также включает в себя безъядерный статус Украины и ускорение заключения соглашения о свободной торговле с США.

Как уже писали "Комментарии", для того чтобы заключить мирное соглашение, необходимо взаимное согласие обеих сторон вооруженного конфликта. Киев демонстрирует конструктивную позицию, главной целью которой является прекращение боевых действий и минимизация человеческих потерь. В то же время, позиция Москвы существенно отличается: Россия стремится получить территориальные преимущества, используя как дипломатическое давление, так и военную силу. Об этом в эфире "КИЕВ24" отметил военный журналист Владислав Селезнев.