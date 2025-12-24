Зеленськой прирікає Україну на фіаско: озвучено страшний прогноз "мирного плану"

Для того щоб укласти мирну угоду, необхідна взаємна згода обох сторін збройного конфлікту. Київ демонструє конструктивну позицію, головною метою якої є припинення бойових дій і мінімізація людських втрат. Водночас позиція Москви суттєво відрізняється: Росія прагне здобути територіальні переваги, використовуючи як дипломатичний тиск, так і військову силу. Про це в ефірі "КИЇВ24" зазначив військовий журналіст Владислав Селезньов.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, не варто очікувати, що 20-пунктовий план, який активно обговорюється, колись буде реалізований на практиці

Селезньов підкреслив, що проблема не обмежується лише регіонами, які російський диктатор незаконно включив до Конституції РФ — Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями.

"Очевидно, що Путіну потрібні значно більші території. Його мета — підпорядкувати собі всю Україну. Тому малоймовірно, що нинішня мирна ініціатива зможе стати реальною до 2026 року", — зазначив експерт.

Раніше президент України Володимир Зеленський коментував 14-й пункт документа, який готувався у США. Згідно з ним, лінія фронту в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях на момент угоди буде фактично визнана як лінія зіткнення. Це означає, що документ не передбачає втрат територій для України на момент підписання, але не гарантує тривалого миру.

