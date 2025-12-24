logo_ukra

BTC/USD

86910

ETH/USD

2911.58

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Зеленськой прирікає Україну на фіаско: озвучено страшний прогноз "мирного плану"
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленськой прирікає Україну на фіаско: озвучено страшний прогноз "мирного плану"

Експерт оцінив шанси на мир до 2026 року відповідно до 20 пунктів плану, який обговорювався в США

24 грудня 2025, 15:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Для того щоб укласти мирну угоду, необхідна взаємна згода обох сторін збройного конфлікту. Київ демонструє конструктивну позицію, головною метою якої є припинення бойових дій і мінімізація людських втрат. Водночас позиція Москви суттєво відрізняється: Росія прагне здобути територіальні переваги, використовуючи як дипломатичний тиск, так і військову силу. Про це в ефірі "КИЇВ24" зазначив військовий журналіст Владислав Селезньов.

Зеленськой прирікає Україну на фіаско: озвучено страшний прогноз "мирного плану"

Фото: з відкритих джерел

За його словами, не варто очікувати, що 20-пунктовий план, який активно обговорюється, колись буде реалізований на практиці 

Селезньов підкреслив, що проблема не обмежується лише регіонами, які російський диктатор незаконно включив до Конституції РФ — Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями.

"Очевидно, що Путіну потрібні значно більші території. Його мета — підпорядкувати собі всю Україну. Тому малоймовірно, що нинішня мирна ініціатива зможе стати реальною до 2026 року", — зазначив експерт. 

Раніше президент України Володимир Зеленський коментував 14-й пункт документа, який готувався у США. Згідно з ним, лінія фронту в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях на момент угоди буде фактично визнана як лінія зіткнення. Це означає, що документ не передбачає втрат територій для України на момент підписання, але не гарантує тривалого миру.

Як вже писали "Коментарі", прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у свіжому інтерв’ю Magyar Nemzet вкотре висловив сумнів щодо доцільності членства України в Євросоюзі. За його словами, підтримка Києва не зміцнює Європу, а навпаки – виснажує її ресурси та енергію.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини