Зеленской обрекает Украину на фиаско: озвучен страшный прогноз "мирного плана"

Для того чтобы заключить мирное соглашение, необходимо взаимное согласие обеих сторон вооруженного конфликта. Киев демонстрирует конструктивную позицию, главной целью которой является прекращение боевых действий и минимизация человеческих потерь. В то же время, позиция Москвы существенно отличается: Россия стремится получить территориальные преимущества, используя как дипломатическое давление, так и военную силу. Об этом в эфире "КИЕВ24" отметил военный журналист Владислав Селезнев.

Фото: из открытых источников

По его словам, не стоит ожидать, что активно обсуждаемый 20-точечный план когда-то будет реализован на практике.

Селезнев подчеркнул, что проблема не ограничивается только регионами, которые российский диктатор незаконно включил в Конституцию РФ – Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

"Очевидно, что Путину нужны гораздо большие территории. Его цель — подчинить себе всю Украину. Поэтому маловероятно, что нынешняя мирная инициатива сможет стать реальной до 2026 года", — отметил эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский комментировал 14-й пункт готовившегося в США документа. Согласно ему, линия фронта в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях на момент соглашения будет фактически признана как линия столкновения. Это означает, что документ не предусматривает потери территорий для Украины на момент подписания, но не гарантирует продолжительный мир.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в свежем интервью Magyar Nemzet в очередной раз выразил сомнение в целесообразности членства Украины в Евросоюзе. По его словам, поддержка Киева не укрепляет Европу, а наоборот – истощает ее ресурсы и энергию.