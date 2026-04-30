Зрада матері і катування: переселенка з Бердянську розповіла про 18 діб пекла

Переселенка з тимчасово окупованого Бердянська Ганна Самойлова поділилася свідченнями про пережиті тортури під час 18-денного перебування в полоні російських окупантів.

Переселенка з Бердянську про катування в полоні

Жінці вдалося вижити та згодом виїхати до Запоріжжя, однак там вона дізналася, що інформацію про неї окупантам передала її власна мати, яка підтримувала росіян.

За словами Самойлової, під час утримання до неї застосовували жорстокі методи катувань. Вона розповідає, що їй завдавали серйозних травм, зокрема обпалювали тіло та застосовували електричний струм.

Унаслідок цього жінка отримала тяжкі ушкодження ніг і певний час не могла носити взуття, пересуваючись босоніж. Після звільнення їй довелося проходити складне лікування та хірургічні втручання.

Попри пережите, вона підкреслює, що найбільшою цінністю для неї залишається родина — дитина, чоловік і близькі.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що 18-річний Артем із окупований Крим подолав понад 3000 кілометрів, щоб залишити окупацію та повернутися на підконтрольну Україні територію.

Хлопець тікав від примусового призову до російської армії, а також від життя в умовах пропаганди, яку, за його словами, відчував ще з дитинства. Він згадує випадок зі школи, коли у семирічному віці через сказані слова про Україну його викликали до психолога та почали пояснювати, що це “погано” і пов’язували з пропагандистськими наративами про війну. “Мені було сім років, але я вже тоді розумів, що це якась маячня”, — розповідає Артем. З часом у нього сформувалося чітке відчуття, що Росія — це не його країна, а життя там є нав’язаним.

