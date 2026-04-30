Измена матери и пытки: переселенка из Бердянска рассказала о 18 сутках ада

Ткачова Марія
Переселенка из временно оккупированного Бердянска Анна Самойлова поделилась свидетельствами о пережитых пытках во время 18-дневного пребывания в плену российских оккупантов.
Переселенка из Бердянска о пытках в плену
Женщине удалось выжить и впоследствии уехать в Запорожье, однако там она узнала, что информацию о ней оккупантам передала ее собственная мать, поддерживавшая россиян.
По словам Самойловой, при содержании к ней применяли жестокие методы пыток. Она рассказывает, что ей наносили серьезные травмы, в частности обжигали тело и применяли электрический ток.
В результате женщина получила тяжелые повреждения ног и некоторое время не могла носить обувь, передвигаясь босиком. После увольнения ей пришлось проходить сложное лечение и хирургические вмешательства.
Несмотря на пережитое, она подчеркивает, что наибольшей ценностью для нее остается семья — ребенок, мужчина и близкие.