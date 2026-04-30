Измена матери и пытки: переселенка из Бердянска рассказала о 18 сутках ада

Переселенка из временно оккупированного Бердянска Анна Самойлова поделилась свидетельствами о пережитых пытках во время 18-дневного пребывания в плену российских оккупантов.

Переселенка из Бердянска о пытках в плену

Женщине удалось выжить и впоследствии уехать в Запорожье, однако там она узнала, что информацию о ней оккупантам передала ее собственная мать, поддерживавшая россиян.

По словам Самойловой, при содержании к ней применяли жестокие методы пыток. Она рассказывает, что ей наносили серьезные травмы, в частности обжигали тело и применяли электрический ток.

В результате женщина получила тяжелые повреждения ног и некоторое время не могла носить обувь, передвигаясь босиком. После увольнения ей пришлось проходить сложное лечение и хирургические вмешательства.

Несмотря на пережитое, она подчеркивает, что наибольшей ценностью для нее остается семья — ребенок, мужчина и близкие.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что 18-летний Артем из оккупированный Крым преодолел более 3000 километров, чтобы покинуть оккупацию и вернуться на подконтрольную Украине территорию.

Парень убегал от принудительного призыва в российскую армию, а также от жизни в условиях пропаганды, которую, по его словам, ощущал еще с детства. Он вспоминает случай из школы, когда в семилетнем возрасте из-за сказанных слов об Украине его вызвали к психологу и начали объяснять, что это плохо и связывали с пропагандистскими нарративами о войне. "Мне было семь лет, но я уже тогда понимал, что это какой-то бред", — рассказывает Артем. Со временем у него сформировалось четкое ощущение, что Россия — это не его страна, а жизнь там навязана.

