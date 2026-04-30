Підліток крикнув «Слава Україніʼ в Криму: що відбулося далі

Ткачова Марія
18-річний Артем із окупований Крим подолав понад 3000 кілометрів, щоб залишити окупацію та повернутися на підконтрольну Україні територію.
Підліток виїхав з тимчасово окупованого Криму до Києва
Хлопець тікав від примусового призову до російської армії, а також від життя в умовах пропаганди, яку, за його словами, відчував ще з дитинства.
Він згадує випадок зі школи, коли у семирічному віці через сказані слова про Україну його викликали до психолога та почали пояснювати, що це “погано” і пов’язували з пропагандистськими наративами про війну.
“Мені було сім років, але я вже тоді розумів, що це якась маячня”, — розповідає Артем.
З часом у нього сформувалося чітке відчуття, що Росія — це не його країна, а життя там є нав’язаним.
Коли постало питання можливого призову до російської армії, він вирішив діяти і почав шукати шлях для виїзду.
“Краще ризикнути і помилитися, ніж залишитися і шкодувати все життя”, — пояснює він.
Зараз Артем перебуває у Києві, оформлює українські документи та планує здобути журналістську освіту.