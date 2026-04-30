Подросток крикнул «Слава Украине» в Крыму: что произошло дальше

18-летний Артем из оккупированного Крыма преодолел более 3000 километров, чтобы покинуть оккупацию и вернуться на подконтрольную Украине территорию.

Подросток выехал из временно оккупированного Крыма в Киев

Парень убегал от принудительного призыва в российскую армию, а также от жизни в условиях пропаганды, которую, по его словам, ощущал еще с детства.

Он вспоминает случай из школы, когда в семилетнем возрасте из-за сказанных слов об Украине его вызвали к психологу и начали объяснять, что это плохо и связывали с пропагандистскими нарративами о войне.

"Мне было семь лет, но я уже тогда понимал, что это какой-то бред", — рассказывает Артем.

Со временем у него сформировалось четкое ощущение, что Россия — это не его страна, а жизнь там навязана.

Когда возник вопрос возможного призыва в русскую армию, он решил действовать и начал искать путь для выезда.

"Лучше рискнуть и ошибиться, чем остаться и жалеть всю жизнь", — объясняет он.

Сейчас Артем находится в Киеве, оформляет украинские документы и планирует получить журналистское образование.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в этеран российско-украинской войны Геннадий поделился историей своего решения вернуться в Украину и вступить в ряды Вооруженных сил, несмотря на значительную разницу в доходах.

До войны он работал моряком и имел стабильный высокий заработок. По его словам, нынешнее денежное довольствие, в частности пенсия, существенно уступает предыдущему уровню дохода. "Сравнивать пенсию с зарплатой моряка — это совсем разные вещи. Конечно, сейчас не хватает", — отмечает он. В то же время у Геннадия двое несовершеннолетних детей, однако это не остановило его от решения вернуться в Украину. Он подчеркнул, что имел возможность остаться за границей, но добровольно приехал и пошел служить в ВСУ.

