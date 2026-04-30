Подросток крикнул «Слава Украине» в Крыму: что произошло дальше

Ткачова Марія
18-летний Артем из оккупированного Крыма преодолел более 3000 километров, чтобы покинуть оккупацию и вернуться на подконтрольную Украине территорию.
Подросток выехал из временно оккупированного Крыма в Киев
Парень убегал от принудительного призыва в российскую армию, а также от жизни в условиях пропаганды, которую, по его словам, ощущал еще с детства.
Он вспоминает случай из школы, когда в семилетнем возрасте из-за сказанных слов об Украине его вызвали к психологу и начали объяснять, что это плохо и связывали с пропагандистскими нарративами о войне.
"Мне было семь лет, но я уже тогда понимал, что это какой-то бред", — рассказывает Артем.
Со временем у него сформировалось четкое ощущение, что Россия — это не его страна, а жизнь там навязана.
Когда возник вопрос возможного призыва в русскую армию, он решил действовать и начал искать путь для выезда.
"Лучше рискнуть и ошибиться, чем остаться и жалеть всю жизнь", — объясняет он.
Сейчас Артем находится в Киеве, оформляет украинские документы и планирует получить журналистское образование.