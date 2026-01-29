Зовсім не блекаут: озвучено несподіване попередження про головну загрозу для Києва

Навіть у разі найгіршого розвитку подій, Київ не залишиться повністю без електроенергії, незважаючи на постійні атаки з боку РФ. Проте питання теплозабезпечення у столиці залишається серйозною проблемою, попереджає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі "КИЇВ24".

"Навіть у критичному сценарії певна частина електроенергії буде доступною, насамперед завдяки атомним енергоблокам. А от із тепловою генерацією ситуація набагато складніша. Ворог розуміє, що повністю зруйнувати електропостачання неможливо, тож основною його метою стає порушення теплопостачання у великих містах", — підкреслив експерт.

Одним із варіантів вирішення проблеми, за словами Омельченка, можуть стати модульні мінікотельні, проте вони не здатні повністю замінити великі ТЕЦ Києва. Наразі спеціалісти намагаються відновити пошкоджене обладнання та забезпечити його доставку й монтаж у столиці.

"Питання лише в тому, скільки часу знадобиться на транспортування та встановлення техніки. Імовірно, це може статися вже навесні", — додав він.

Експерт зазначає, що ситуація із теплопостачанням у великих містах залишається критичною. Поки частково вирішується питання відновлення обладнання, мешканцям доводиться адаптуватися до нових реалій: економити енергію, користуватися переносними джерелами тепла та дотримуватися правил безпечного використання побутових електроприладів.

